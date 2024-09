Justiça eleitoral alerta sobre golpes de falsa convocação de mesários nas eleições de 2024 no PA — Foto: Divulgação / TRE PA

Criminosos estão utilizando indevidamente o nome do TRE como remetente e tentando roubar dados.

Um novo golpe está circulando na internet através de um falso email de convocação para ser mesário nas eleições de 2024 no Pará.

O alerta foi divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral, no qual os criminosos estão utilizando indevidamente o nome como remetente.

O golpe consiste em uma mensagem enviada por e-mail, na qual os destinatários são solicitados a atualizar seus dados por meio de um link falso.

O TRE alertou que já possui todas as informações necessárias para a convocação e orienta que os eleitores não preencham nenhum dado pessoal em links recebidos por e-mail, redes sociais ou aplicativos de mensagens.

Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) alerta para o aumento de e-mails fraudulentos em nome da Justiça Eleitoral.

Esses e-mails, muitas vezes, contêm falsas informações sobre o cancelamento do título eleitoral ou pedidos de atualização cadastral, alegando que a ausência do mesário teria gerado o cancelamento do seu título.

O TSE também informa que não envia e-mails para comunicar cancelamentos de títulos ou para convocar mesários, exceto quando há uma autorização prévia e específica do convocado.

Para saber você foi convocado para ser mesário, é necessário entrar em contato com o cartório eleitoral no qual está inscrito.

Disponível no site do TRE do Pará, na aba Zona Eleitoral, depois na seção informações gerais, estão os telefones dos cartórios.

Além disso, as zonas eleitorais do Pará também utilizam o aplicativo WhatsApp para enviar a carta convocatória. Nunca são solicitados dados pessoais nas mensagens enviadas.

Caso tenha recebido uma carta e ainda tem dúvida, o eleitor pode entrar em contato com o Disque Eleitor do TRE do Pará, que atende no número 148, ou com a Assistente Virtual Bertha 3346-8000, para receber orientações sobre como proceder nesses casos.

Fonte: G1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/09/2024/13:51:46

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

