Pará inclui açaí e cupuaçu na merenda escolar para valorizar hábitos alimentares da Amazônia

Açaí entra no cardápio de merenda escolar do Pará — Foto: Agência Pará

Além do fruto, o cupuaçu e outros alimentos passaram a fazer parte do cardápio estadual de merendas escolares.

O açaí e o cupuaçu, frutas típicas da Amazônia, foram incluídas no cardápio da merenda escolar da rede pública estadual, neste segundo semestre de 2024. A iniciativa valoriza hábitos alimentares regionais e entrega alimentos cada vez mais saudáveis, o que tem deixado os estudantes animados com as novas refeições.

Localizada no bairro da Terra Firme, os alunos da escola Brigadeiro Fontenelle ficaram muito animados quando receberam a notícia das novas opções de merenda.

Para o estudante do 2º ano do Ensino Médio, Lucas Abreu, ter o açaí como parte da merenda escolar aumenta a vontade de frequentar a escola, já que a refeição é de qualidade.

“Eu acho que é um incentivo, tanto para mim quanto para os outros alunos, até porque é uma comida da culinária paraense e quem é paraense raiz come só com açaí. Aqui temos comida boa, de qualidade”, conta.

Segundo Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação, os discentes se mostraram empolgados com os alimentos oferecidos, uma vez que os frutos fazem parte da rotina de muitos deles.

“Os estudantes fazem uma festa querendo comer o açaí. Nas escolas, isso tem sido uma recepção muito grande por fazer parte da cultura alimentar paraense, o que é muito importante”, explica.

Açaí volta a fazer parte da merenda escolar das instituições de ensino paraenses — Foto: Agência Pará

Iniciativa movimenta o mercado de alimentos

Não somente levar alegria aos estudantes, o novo cardápio escolar também movimenta o mercado paraense de açaí e outros alimentos. Rossieli ressalta que a oferta de açaí nas escolas também ajuda a desenvolver cadeias produtivas no Pará devido a solicitação do material ser feita diretamente de produtores do próprio estado.

“Dessa forma, a gente dá um maior incentivo para o aluno permanecer na escola e ainda auxilia no fomento do mercado de açaí do Pará”, diz.

A alimentação oferecida nas escolas foi planejada também pensando na qualidade nutritiva, com o auxílio de nutricionistas selecionados para este trabalho.

Para atender às necessidades nutricionais do público-alvo, compõem o cardápio escolar itens como polpas de frutas, peixes, carnes, leite, pães, achocolatados, feijão, arroz e macarrão.

“É um investimento que beneficia vários segmentos, em vários aspectos. Trazer o açaí é simbólico, mas trazer carne, verdura, tudo o que é de qualidade para a alimentação, é fundamental. A gente reorganizou toda a alimentação no Estado”, explica.

Por meio do programa Dinheiro na Escola Paraense, que ajuda as escolas a tomarem decisões e fazer uso de recursos de forma emergencial, as instituições de ensino também poderão fazer a aquisição de alimentos caso faltem na composição do cardápio.

Fonte: G1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/09/2024/14:14:38

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...