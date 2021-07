Pacientes têm que comprar materiais no Hospital municipal de Novo Progresso

Pacientes têm que comprar materiais no Hospital Itens básicos até para um curativo ainda estão em falta na unidade. (Foto:Ilustrativa)



A situação dos pacientes do hospital municipal de Novo Progresso continua caótica; novos relatos mostram que o descaso continua e a população reclama do descaso e culpa a administração municipal.

Os pacientes que chegam ao Hospital Municipal de Novo Progresso, enfrentam dificuldades para serem atendidos devido à falta de materiais básicos na unidade.

Em comentários nas redes sociais população argumenta que o prefeito Gelson Dill (MDB)foi eleito pela classe com poder mais aquisitivo; “os ricos tem dinheiro pra comprar, é por isto que ele não liga para hospital”, comentam.

Hospital municipal e uma vergonha infelizmente,o paciente tem que comprar o próprio remédio ,soro , enfim,”Progresso”.Não é a prioridade, ( Dacy Ferreira -Facebook)



As prateleiras da farmácia municipal continuam deficiente, o descaso recente com a coisa pública foi postado nesta segunda-feira 12 de julho de 2021 nas redes sociais, por um morador pioneiro que ficou na espera da bolsa para doar sangue e/ou sangria por alguns dias e acabou sendo obrigado a comprar nas farmácias da cidade para poder cuidar de sua saúde no HMNP. O morador comprou e mostrou o valor pago.

Vejam

O problema, segundo moradores De Novo Progresso, é recorrente no hospital. Eles ainda reclamam da falta de estrutura da unidade, que é culpa da administração da Prefeitura. Procurado para comentar a falta de medicamentos a Secretária Municipal de saúde bloqueou o contato(WhatsApp) do Jornal Folha do Progresso e os envios de e-mail não são respondidos. Publicamente o município se posiciona que esta realizando licitações.

Em pesquisa feita pelo Jornal Folha do Progresso no Portal da transparecia aparece montantes pagos (NF), empenhos liquidados das empresas farmacêuticas e continua sem estes medicamentos. (estamos apurando)



Por>Adecio Piran para o Jornal Folha do Progresso

