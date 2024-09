Padre investigado por abusos sexuais é encontrado morto no Amapá

Foto: Reprodução | O padre paraense Francivaldo Lima da Silva, de 52 anos, investigado por abusos sexuais contra jovens ligados ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Macapá, foi encontrado morto em seu apartamento na noite de sexta-feira, 6. A morte foi confirmada pela Diocese da cidade, por meio de nota divulgada em seu site, no último sábado, 7. No texto é informado que a Polícia Civil realiza perícias para esclarecer as causas da morte.

Ainda em agosto deste ano, a Diocese havia se pronunciado sobre o vínculo do padre com a igreja na localidade, informando que ele não mais responsável pela Paróquia Nossa Senhora de Fátima desde o dia 26 de julho, quando também havia sido dispensado de suas responsabilidades como viário-geral da Diocese de Macapá. “Neste momento ele está fora da Diocese, à pedido, para tratamento de saúde”, dizia o texto.

As investigações contra o padre haviam começado no final de junho, após denúncias feitas por jovens, incluindo ex-coroinhas e ex-seminaristas, envolvendo assédio e importunação sexual. O caso é investigado pela Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca).

O padre Francivaldo Lima da Silva era natural de Santa Izabel, no Pará, cidade onde missa de corpo presente do falecido deve acontecer, na Paróquia Santa Isabel de Portugal, a partir das 13h deste domingo, 8, ainda conforme uma publicação da Diocese de Macapá, esta feita em uma página nas redes sociais.

A missa será presidida por Dom Carlos, com a presença de membros da Diocese de Macapá (AP) e de Castanhal (PA), a qual pertence a paróquia. Representantes da Arquidiocese de Belém também devem estar presentes. O velório, acrescenta a publicação, será na casa de familiares do padre, no bairro Juazeiro, em Santa Izabel, a partir das 18h da mesma data.

Em nota, o bispo da Diocese de Macapá, Dom Pedro José Conti, lamentou a morte e disse que aguarda os laudos da polícia para conhecer as causas da morte. Veja nota da Diocese de Macapá na íntegra:

Nota oficial da Diocese de Macapá

A Diocese de Macapá comunica com pesar o falecimento do padre Francivaldo Lima da Silva. Em nota o bispo de Macapá expressa:

Neste sábado,7, todos nós fomos surpreendidos pela trágica notícia do falecimento do padre Francivaldo Lima da Silva. Aguardamos os laudos da Polícia para conhecer as causas da morte. Não cabe a nós julgar as pessoas. Neste momento só podemos pedir a misericórdia do Divino Pai porque somente Ele conhece o que se passa no coração de cada um. Convido a todos a rezar pela alma do pe. Francivaldo e pelos seus familiares enlutados.

