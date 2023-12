Pagamento de auxílio para pescadores afetados por estiagem no Oeste do Pará começa nesta quarta, 6

Pagamento para trabalhadores artesanais afetados pela seca começará na próxima quarta-feira e levará em conta o número final do CPF.

Pescadores artesanais dos municípios do oeste do Pará, contemplados com o auxílio emergencial do governo federal, aguardam com expectativa o início do pagamento marcado para esta quarta-feira (6). No Pará, 20 municípios atingidos pela seca severa foram selecionados, com um total de 35 mil pescadores.

O valor de R$ 2.640 do auxílio será pago em parcela única pelo governo federal para pescadores que são beneficiados do Seguro Defeso, e que estão cadastrados nos municípios em situação de emergência. No oeste do Pará estão cadastrados os municípios:

Alenquer

Almeirim

Aveiro

Belterra

Curuá

Faro

Juruti

Mojuí dos Campos

Monte Alegre

Óbidos

Oriximiná

Prainha

Rurópolis

Santarém

Terra Santa

De acordo com o INSS, responsável pelo auxílio emergencial para os pescadores, o pagamento será realizado de acordo com último número do CPF, começando pelos números 0, 1, 2 e 3.

Já os pescadores com CPFs final 4, 5 e 6, recebem na quinta. E na sexta será a vez dos pescadores com CPF terminado em 7, 8 e 9.

Seca

A seca na Amazônia já é considerada a pior dos últimos 43 anos na região, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), órgão do governo federal.

Em Santarém, várias comunidades ribeirinhas estão com lagos e canais secos devido a estiagem, o que impossibilita a atividade pesqueira até para subsistência.

Na segunda-feira (4), a régua de medição da Agência Nacional das Águas (ANA) marcou 0,79cm o nível do rio em frente à cidade de Santarém, 0,51cm a menos que no dia 4 de dezembro de 2010 (ano da maior seca no município) quando a régua marcou 1,30cm.

