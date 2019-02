Jovem é morto com mais de 20 facadas em Jacareacanga

Polícia investiga para encontrar possíveis suspeitos

A Polícia Civil de Jacareacanga, sudoeste paraense, investiga a morte de Giovane Pereira de Oliveira, de 21 anos, morto com mais de 20 facadas no último fim de semana no bairro São Francisco, na zona rural do município. Na manhã desta terça-feira (24), os investigadores procuram pistas para encontrar possíveis suspeitos.

O jovem foi encontrado no último domingo (22) por moradores que passavam pelo local. Ele estava apenas com bermuda e vários golpes de faca pelo corpo. O crime chocou os moradores do bairro. A polícia não soube informar se a vítima tinha passagem pela polícia.

