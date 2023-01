PF identifica homem que vandalizou relógio raro no Palácio do Planalto

Apesar de identificado, rapaz que quebrou relógio que data do século 17 ainda não foi detido e é procurado pela PF – (| Foto: Câmeras internas Palácio do Planalto)

A Polícia Federal (PF) identificou, nesta sexta-feira (20), o homem responsável por quebrar o relógio Balthazar Martinot, que ficava dentro do Palácio do Planalto, durante o ataque aos prédios dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. As informações são da CNN Brasil.

O autor do ato de vandalismo é morador da cidade de Catalão, no interior de Goiás. Na ação, o rapaz tenta, sem sucesso, destruir as câmeras de filmagem de dentro do Palácio do Planalto. Apesar de identificado, ele ainda não foi detido e é procurado pela PF.

Militante do MST não é homem que quebrou relógio de Dom João VI em Brasília

Perícia aponta características faciais diferentes entre dois homens que aparecem em postagens virais; movimento sem-terra afirma que alvo da fake é estudante no Paraná e que a Polícia Federal já descartou se tratar da mesma pessoa que cometeu ato de vandalismo

É falso que um militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) seja o homem que aparece em imagens divulgadas no dia 15 pelo Fantástico, da Rede Globo, quebrando o relógio de Balthazar Martinot, trazido ao Brasil por Dom João VI, durante a invasão de golpistas em 8 de janeiro no Palácio do Planalto. Diversas postagens nas redes sociais afirmam que um jovem que usa a camisa do MST seria o vândalo mostrado no vídeo de câmera de segurança. Um perito que analisou as imagens a pedido do Estadão Verifica apontou diferenças visíveis entre as duas pessoas. Além disso, o MST informou que o rapaz é estudante no Paraná e que a Polícia Federal descartou envolvimento dele no ato de vandalismo.

MST nega participação de militante nos atos

Após identificar que o responsável por gravar o vídeo em que Danilo aparece é do Paraná, a reportagem procurou a assessoria de imprensa do MST no estado, que se posicionou em nota afirmando que as postagens configuram “montagem grosseira”. O movimento confirmou que o jovem que se apresenta no vídeo é militante do MST do Paraná e informou ser um estudante que mora com a família em um acampamento, negando participação dele nos atos terroristas.

RELÓGIO

O relógio, considerado raridade, data do século 17 e chegou ao Brasil pelas mãos de dom João VI em 1808. Além deste, existe somente mais um relógio criado pelo mesmo relojoeiro francês, que se encontra exposto no Palácio de Versalhes, na França.

A Curadoria dos Palácios Presidenciais acionou, nesta semana, técnicos de uma relojoaria da Suíça especializado na restauração de objetos dessa natureza. Há negociações para que os profissionais venham ao Brasil se dedicar ao conserto.

