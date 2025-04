Paraná Pesquisas testa cenários para 2026 com Lula e diferentes nomes da direita; veja os resultados

Fotos: Isac Nobrega/PR; Segio Lima/AFP; Alan Santos/PR; e Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Levantamento divulgado nesta terça-feira 23 pelo instituto Paraná Pesquisas mostra diferentes cenários eleitorais para as eleições presidenciais de 2026. Enquanto o presidente Lula (PT) é tido como nome certo na disputa, ainda há dúvidas sobre quais serão os candidatos da direita e extrema-direita.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), apesar de estar inelegível, foi apresentado como um dos potenciais candidatos.

Também foram testados os nomes da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro; do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); e dos governadores Ratinho Júnior, do Paraná (PSD), Ronaldo Caiado, de Goiás (União Brasil), e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul (ao menos por enquanto, do PSDB). Destes, Michelle e Tarcísio são os mais competitivos, segundo o levantamento.

Confira os cenários testados:

Cenário 1:

Jair Bolsonaro (PL) – 38,5%

Lula (PT) – 33,3%

Ciro Gomes (PDT) – 9,7%

Ronaldo Caiado (União) – 3,6%

Eduardo Leite (PSDB) – 2,9%

Helder Barbalho (MDB)– 1%

Nenhum/branco/nulo – 7%

Não sabe/não opinou – 4,2%

Cenário 2:

Lula (PT) – 33,7%

Michelle Bolsonaro (PL) – 31,7%

Ciro Gomes (PDT) – 11,8%

Ronaldo Caiado (União) – 6%

Eduardo Leite (PSDB) – 3,8%

Helder Barbalho (MDB) – 0,9%

Nenhum/branco/nulo – 7,3%

Não sabe/não opinou – 4,7%

Cenário 3:

Lula (PL) – 34%

Tarcísio de Freitas (Republicanos) – 27,3%

Ciro Gomes (PDT) – 12,6%

Ronaldo Caiado (União) – 4,8%

Eduardo Leite (PSDB) – 4,4%

Helder Barbalho (MDB) – 1,1%

Nenhum/branco/nulo – 9,8%

Não sabe/não opinou – 5,9%

Cenário 4:

Lula (PT) – 33,3%

Ratinho Júnior (PSD) – 16,2%

Ciro Gomes (PDT) – 14,2%

Ronaldo Caiado (União) – 8,7%

Eduardo Leite (PSDB) – 4,9%

Helder Barbalho (MDB) – 1,3%

Nenhum/branco/nulo – 15%

Não sabe/não opinou – 6,4%

O Paraná Pesquisas testou ainda três diferentes cenários de segundo turno. Em todos eles, os candidatos de extrema-direita aparecem numericamente à frente de Lula. Veja:

Cenário 5:

Jair Bolsonaro (PL) – 46%

Lula (PT) – 40,4%

Nenhum/branco/nulo – 9%

Não sabe/não opinou – 4,6%

Cenário 6:

Michelle Bolsonaro (PL) – 45%

Lula (PT) – 41%

Nenhum/branco/nulo – 9,2%

Não sabe/não opinou – 4,8%

Cenário 7:

Tarcísio de Freitas (Republicanos) – 43,4%

Lula (PT) – 40,6%

Nenhum/branco/nulo – 10,5%

Não sabe/não opinou – 5,5%

O Paraná Pesquisas informa que ouviu 2.020 eleitores entre os dias 16 e 19 de abril, em 26 estados e no Distrito Federal. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

