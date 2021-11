Pai e filho são assassinados, a tiros, em São João do Araguaia

(Foto:Reprodução/ portal Correio de Carajás/ álbum de família) – Para facilitar a ação, os criminosos cortaram a energia da casa.

Pai e filho foram assassinados a tiros dentro da casa deles

Pai e filho foram assassinados, com tiros e golpes de arma branca, na pequena localidade Bacuri Grande, no município de São João do Araguaia, no sudeste do Pará. As vítimas são João Batista Dias, 79 anos, e Remilson dos Santos Dias, 29. Eles foram mortos na noite de sexta-feira (12). As informações são do portal Correio de Carajás.

Segundo a publicação, o crime foi praticado por pelo menos três homens e tudo indica que houve ódio e vingança na motivação dessa ação criminosa. A mulher de João, a senhora Gercina Alves dos Santos, foi espancada ao tentar defender o esposo e o filho, mas sobreviveu. O ataque ocorreu por volta das 23 horas, quando a família já estava recolhida.

Para facilitar a invasão e a ação criminosa, os desconhecidos cortaram a energia da casa. Ainda segundo o portal, a vila onde ocorreu o crime é tranquila e fica às margens do rio Araguaia, local onde há muitas chácaras, em um cenário de belezas naturais. Também fica perto do conhecido porto da balsa para Esperantina (TO). A Polícia Civil vai investigar as mortes. Até agora, não há informações sobre os autores do crime, cujo paradeiro também é desconhecido.

Por:O Liberal

13.11.21 16h42

