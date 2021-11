Ônibus erra rua, dá ré e atropela mulher; vítima morreu na porta de casa

O Liberal 13.11.21 15h10 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com testemunhas, a vítima Laisa Marcelino de Abreu saía de moto para o trabalho quando foi surpreendida pelo ônibus. O condutor do veículo teria errado a entrada de uma rua e, para voltar, deu marcha ré, mas, sem ver, acabou atropelando Laisa. Ela não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Uma mulher de 31 anos morreu na porta de sua casa após um motorista de ônibus dar marcha ré no veículo e atropelar a vítima. O caso aconteceu em Goiânia, na última sexta-feira (12). As informações são do Metrópoles.

