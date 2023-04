Pai é preso após amarrar e queimar criança de 7 anos com colher quente em sessões de tortura

Um pai investigado por torturar o filho de sete anos, em Juína (MT), foi preso preventivamente, nesta quinta-feira (20.04), pela Delegacia da Polícia Civil do município.

A Delegacia de Juína (MT) iniciou a investigação após receber uma denúncia do Conselho Tutelar, no final do mês de março deste ano, de que a criança vinha sofrendo maus-tratos por parte dos pais. O menor foi encaminhado para exame de corpo de delito, que confirmou as torturas sofridas, com lesões no punho decorrentes de amarras e sinais de queimadura, algumas antigas e outras recentes.

Em diálogo com uma assistente social, mesmo com temor do pai, a criança relatou o tratamento recebido. Como punição, o garotinho era mantido, amarrado, por horas consecutivas, e sofria agressões, inclusive na cabeça, com um cabo de vassoura, além de ser queimado com uma colher quente, conforme atestou o laudo pericial.

A equipe da escola onde estuda a criança confirmou os relatos do menor e o exame pericial também corroborou o tratamento cruel recebido pela criança por parte dos pais, conforme explicou o delegado Jean Araújo.

Leia Também: Polícia Civil prende três pessoas envolvidas em tortura, homicídio e ocultação de cadáver em Juína

“Ficou claro pelo relato do menor e o laudo pericial de que a conduta dos suspeitos não se trata de mero maus-tratos, mas sim de algo muito mais grave, tamanho o sofrimento tanto físico como psicológico suportado pela criança”, pontuou o delegado ao representar pela prisão do pai pelo crime de tortura, que foi deferida pela Justiça.

O delegado responsável pela investigação aponta ainda que a mãe também é investigada no inquérito instaurado, uma vez que além de agredir a criança, não tomou atitudes para garantir a proteção do filho.

