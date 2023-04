Tucuruí volta a sediar Torneio de Pesca da Amazônia após 16 anos

Evento acontecerá de 24 a 28 de maio, no Lago da Hidrelétrica de Tucuruí (Foto:Reprodução)

Após uma pausa de 16 anos, o tão aguardado Torneio de Pesca Esportiva da Amazônia, conhecido como TOPAM, está de volta à cidade de Tucuruí, no sudeste do Pará. O evento será realizado de 24 a 28 de maio, no Lago da Hidrelétrica de Tucuruí.

Graças a articulações entre os organizadores do evento e a Prefeitura de Tucuruí, uma das grandes apoiadoras do torneio, por meio da Secretaria de Turismo, ficou decidido que o TOPAM retornaria à cidade, aquecendo a economia local e incentivando o turismo, colocando novamente Tucuruí em destaque no cenário esportivo nacional.

O TOPAM atrai pescadores de todo o Brasil e até mesmo de fora do país em busca do cobiçado Tucunaré, um peixe de água doce abundante na região. Os participantes competem em duplas, divididas em categorias especiais e comuns, com premiações para os vencedores. O Tucunaré, devido às suas características e agressividade, tornou-se o peixe predileto dos pescadores esportivos.

Desde a organização até o dia do evento, o TOPAM movimenta a cidade de Tucuruí, fortalecendo a economia local por meio de serviços e produtos oferecidos por hotéis, restaurantes, bares, postos de combustíveis, lojas de pesca, aluguéis de equipamentos e barcos de pesca, além da mão de obra utilizada no torneio, como guias, fiscais e piloteiros, o que gera renda para a população da região.

Com o apoio da Prefeitura de Tucuruí e do Governo do Estado, o evento promete não apenas movimentar a cidade e impulsionar o turismo e a economia local, mas também oferecer aos visitantes paisagens naturais deslumbrantes, entretenimento, diversão, esporte e lazer. O retorno do TOPAM é aguardado com grande expectativa pelos amantes da pesca esportiva e promete ser uma edição emocionante, repleta de competição e aventura em meio à exuberante Amazônia.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 22/2023/06:47:27 por Vinícius Soares/Secom PMT

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...