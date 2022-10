Pai é preso por estuprar própria filha de 13 anos no Pará

Polícia Civil do Pará deu cumprimento a um mandado de prisão temporária contra o acusado | (Foto:Reprodução).

Durante o cumprimento do mandado, também foram apreendidas duas armas de fogo na residência do acusado

A ocorrência de abusos de crianças e adolescentes no seio familiar é algo preocupante. Mais um mandado de prisão foi cumprido por conta desta pratica criminosa no Sul do Estado.

Nesta terça-feira (11), um homem foi preso após ser denunciado pela própria filha de 13 anos. Por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) do município de São Félix do Xingu, a Polícia Civil do Pará deu cumprimento a um mandado de prisão temporária contra o homem investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável.

As investigações buscam coletar provas que comprovem a violência sexual praticada contra a própria filha. A vítima procurou o Conselho Tutelar da cidade para fazer a denúncia. Durante o cumprimento do mandado, também foram apreendidas duas armas de fogo na residência do acusado.

A ação contou com a participação do Núcleo de Apoio à Investigação, que colaborou para a localização da residência do acusado, na zona rural do município de São Félix do Xingu, Sul do Pará.

Após todas as medidas cabíveis, o homem foi encaminhado para a unidade policial e se encontra à disposição do Poder Judiciário. (Com informações de Sandra Regina).

Jornal Folha do Progresso em 11/10/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...