Pai é preso suspeito de estuprar a filha com deficiência intelectual

(Foto:Reprodução)- TV Rede Amazônica

Segundo as investigações, os abusos vinham acontecendo com frequência, desde 2017, quando a vítima foi morar com o pai

Um homem de 53 anos foi preso na manhã da última segunda-feira (19), acusado de estuprar a própria filha, uma mulher de 30 anos com deficiência intelectual. Os nomes do acusado e da vítima não foram divulgados. O homem deverá responder pelo crime de estupro de vulnerável.

A prisão foi realizada pelos policiais civis do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), de Manaus (AM). Segundo o delegado titular da unidade, Torquato Mozer, a vítima começou a ser abusada sexualmente em 2017, após a morte da mãe dela. A mulher e o irmão, um adolescente de 17 anos, que é deficiente físico, foram morar com o suspeito na época.

“Desde da morte da mãe da vitima, a filha passou a morar com o pai e os crimes começaram. A vítima conseguiu avisar vários dos seus vizinhos que procuraram a delegacia. Aí sim, se iniciou o processo investigativo, que culminou com a prisão do pai”, disse o delegado.

As investigações iniciaram há quinze dias e exames comprovaram o caso de violência sexual. “Ele nega ter cometido os abusos, mas os laudos médicos comprovaram que, de fato, aconteceu o delito”, acrescentou.

O delegado explicou que os estupros normalmente aconteciam no momento em que o outro filho não estava na casa. “Há relatos de vizinhos que ouviram murmúrios da vítima quando estava sendo abusada pelo pai”, disse o delegado.

A filha está sendo acompanhada por psicólogos e agora está em um abrigo.

Por:Redação Integrada com informações de UOL, A Crítica e Meia Hora

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...