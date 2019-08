Embarcação com dezenas de passageiros é destruída pelo fogo no Marajó

(Foto:Reprodução)-Barco pega fogo em Melgaço, no Marajó

Cerca de 20 pessoas, entre passageiros e tripulantes que estavam na embarcação, foram resgatados por outros navios.

Imagens divulgadas nesta quarta-feira (21) mostram um incêndio que atingiu uma embarcação no município de Melgaço, na região do Marajó. O fogo começou na caixa de máquinas do barco, que partia do município de Breves para a comunidade de Laguna, zona rural de Melgaço. Ninguém ficou ferido no acidente.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente de Melgaço, o incêndio ocorreu no último sábado (17). Cerca de 20 pessoas, entre passageiros e tripulantes que estavam na embarcação, foram resgatados por outros navios. Apesar do incidente, o Corpo de Bombeiros não foi acionado e o dono da embarcação não registrou boletim de ocorrência.

Em nota, a Prefeitura de Melgaço informou lamenta o ocorrido e que aguarda o resultado das investigações preliminares que estão sendo feitas pelas autoridades competentes.

Por G1 PA — Belém

