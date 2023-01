Pai entrega filha como pagamento em boca de fumo no Pará

Thiago Sousa da Cruz queria mais dinheiro para comprar drogas e, por isso, penhorou a própria filha em uma boca de fumo Foto:| Reprodução

A criança, de apenas 8 anos, teria sido entregue para que o suspeito pudesse comprar drogas

Thiago Sousa da Cruz foi preso acusado de entregar a própria filha, de apenas 8 anos de idade, para comprar drogas com traficantes. A penhora custaria R$ 100. O caso aconteceu no município de Igarapé-Açu, região do nordeste paraense, no mês passado.

A penhora foi denunciada para o Conselho Tutelar de Igarapé-Açu, que por sua vez comunicou a Polícia Civil no dia 9 de dezembro de 2022. A pessoa que denunciou afirmou que a criança foi deixada em um ponto de venda de drogas no bairro Água Limpa. Os conselheiros disseram ainda que a menor teria sido vítima de atos libidinosos. (Com informações do DOL).

Jornal Folha do Progresso em 05/01/2023

