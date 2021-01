Pai estupra por duas vezes a filha de apenas 10 anos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada (Com informações do portal Metrópoles)

Exame de conjunção carnal constatou a presença de sêmen masculino e confirmou a penetração. O primeiro estupro teria ocorrido no banheiro da residência da família, no último domingo (10). O segundo abuso aconteceu menos de 24 horas depois, na segunda-feira (11), às margens de um rio.Segundo informações da polícia, a criança contou o ocorrido a um dos familiares, que buscou ajuda na Delegacia de Polícia Civil.Após a constatação do estupro, pelo exame de corpo de delito, o autor foi preso. A criança está sob cuidados de familiares.

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante após abusar da própria filha, de 10 anos, no Mato Grosso do Sul. A prisão aconteceu na última segunda-feira (11).

You May Also Like