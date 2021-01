Sequestrador do irmão de Zezé Di Camargo e Luciano é morto em confronto com a Polícia Militar do Paraná

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No dia 20 de março, foi pago um resgate de 300 mil dólares. No dia seguinte, Wellington foi deixado dentro de um buraco a 150 metros de uma estrada vicinal, entre Goiânia e Guapó, na Região Metropolitana. Ele conseguiu sair do matagal sozinho e foi encontrado por dois motociclistas, que o reconheceram.

Ozélio de Oliveira também era conhecido como Sumô. Além do sequestro de Wellington, ele já tinha sido condenado a mais de 108 anos de prisão por crimes como roubo e homicídio. Em setembro de 2018, ele fugiu da Penitenciária Estadual de Piraquara, também em Curitiba, junto com mais 28 presos. Na ocasião, criminosos fortemente armados explodiram um muro da prisão e resgataram os detentos.

– Eles vieram de São Paulo, eram faccionados, do crime organizado, e estavam envolvidos com situações criminosa, explicou o tenente.

