Pai reage à suposta tentativa de agressão e golpeia o filho com um facão, em Itaituba

(Foto:Reprodução) – Segundo informações, a vítima chegou em casa e teria tentado agredir o pai com um facão, mas foi desarmado e golpeado na orelha, face e costas.

Itaituba é um município brasileiro do estado do Pará, pertencente à Mesorregião do Sudoeste Paraense. É o décimo quarto município mais populoso do estado e um dos principais centros econômicos do oeste paraense. Possui o décimo terceiro maior produto interno bruto no estado.

A cidade é considerada de médio porte, e uma das cidades que apresentam crescimento econômico acelerado no interior do Brasil, além de ser destaque nos vestibulares regionais, estaduais e nacionais, e no ensino da música.

Na noite deste sábado (14), um pai teria reagido a tentativa de agressão do filho usuário de entorpecentes, utilizando um facão para se defender. O fato aconteceu no bairro Vale do Piracanã, em Itaituba, sudoeste do Pará, e foi registrado como uma ocorrência de agressão com uso de arma branca.

De acordo com as informações fornecidas, o jovem, identificado como Valdei, de 24 anos, havia acabado de chegar em casa e teria tentado agredir o pai com um facão. Em reação, o pai tomou a arma e golpeou o filho, causando lacerações na orelha esquerda, na face e um corte profundo nas costas.

Os Bombeiros foram acionados para prestar os primeiros socorros à vítima, que foi levada para o Hospital Regional do Tapajós (HRT). O jovem foi atendido pelo médico plantonista e ficou sob os cuidados do hospital.

O pai da vítima foi liberado após prestar depoimento na 19ª Seccional de Polícia Civil. As autoridades devem tomar as providências legais cabíveis. (Com informações do Portal Giro).

Jornal Folha do Progresso em 17/01/2023/08:56:49

