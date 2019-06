Palhaço pede ajuda para custear viagem de volta para sua cidade em Mato Grosso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

FAVAQUINHA procurou a redação do Jornal Folha do Progresso na manhã desta sexta-feira, 31, para pedir ajuda.

Favaquinha trabalhava em circo , sua ultima apresentação foi na cidade de Anapú , o circo faliu! Manoel José dos Santos [Favaquinha] de 58 anos, ficou pela cidade trabalhou ajuntou um dinheiro e chegou até Novo Progresso , hoje vendedor de Picolé trabalha vestido de palhaço, nas ruas da cidade, segundo ele a renda só da para pagar aluguel e despesas pessoais, quer ir embora, para sua cidade (Rondonopolis-MT) , no entanto não tem dinheiro para comprar a passagem que custa R$:350 (trezentos e cinquenta reais) , mais o frete do carrinho que é sua ferramenta de trabalho, disse.

(Foto:Divulgação/BLOG DO ADECIO PIRAN)- O Palhaço “Favaquinha”, como é conhecido de 58 anos, está precisando de ajuda para custear uma viagem de Novo Progresso até Rondonopolis no estado do Mato Grosso.

You May Also Like