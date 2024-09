Palmeiras bate Athletico-PR com golaço de Estêvão e fica a três pontos do líder Botafogo no Brasileirão

O Palmeiras conquistou sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro ao bater o Athletico-PR neste domingo, por 2 a 0, em duelo da 25ª rodada. Mauricio e Estêvão anotaram os gols do time de Abel Ferreira na Ligga Arena, em Curitiba (PR).

Com este resultado, o Verdão chega a 47 pontos e se mantém na terceira posição da tabela, a três pontos de distância do líder Botafogo. O Fortaleza está em segundo lugar, com 48, mas com um jogo a menos que o Palmeiras. O Athletico-PR, por outro lado, fica com 29 pontos e cai para a 12ª posição.

O Palmeiras só volta a campo no dia 15 de setembro para enfrentar o Criciúma, pela 26ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Do outro lado, o Athletico-PR ainda tem compromisso pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Vasco, nesta quarta-feira, às 21h30, na Ligga Arena. Depois, no dia 14 enfrenta o Fortaleza, pelo Brasileiro.

O Palmeiras começou o primeiro tempo dando trabalho para o Athletico-PR. A primeira finalização foi com Richard Ríos, de fora da área. Aos dois minutos, Felipe Anderson acionou Mauricio, que bateu cruzado para defesa de Mycael. Na sequência, Marcos Rocha cruzou na área, Felipe Anderson recebeu de frente para o gol e finalizou com perigo, mas o goleiro fez outra boa defesa.

A pressão inicial deu resultado e, então, o Palmeiras abriu o placar os sete minutos. Murilo recuperou bem no campo de defesa, acionou Flaco López pelo lado direito, o argentino avançou bem na área, se livrou da marcação e tocou para Mauricio, que bateu de primeira e estufou a rede do Furacão. Aos dez minutos, o Athletico-PR respondeu e quase empatou. Canobbio tabelou com Zapelli, recebeu de volta e bateu cruzado, com perigo para boa defesa de Weverton. Em seguida, Cuello chegou bem pela direita, cruzou na área e, depois de pequeno susto, Gómez afastou o perigo.

Aos 14 minutos, depois de boa jogada do Verdão, Caio Paulista ficou com a sobra e soltou uma bomba para defesa do goleiro do Furacão. Gamarra tentou de longe e Mastriani cabeceou sem muita força. Weverton defendeu ambas sem muitos problemas. Por volta dos 30, Caio Paulista invadiu a área, deu lindo drible para se livrar de Erick e Gabriel, finalizou forte e viu Mycael espalmar. Cerca de dez minutos depois, Marcos Rocha se atrapalhou na saída, Canobbio ficou com a bola e bateu firme para defesa de Weverton. Na sequência, Zapelli arriscou da entrada da área e viu o goleiro palmeirense espalmar por cima do gol.

O Athletico-PR precisava dar uma resposta em casa e já mudou no intervalo. Contudo, a primeira boa chance do segundo tempo foi do Palmeiras. Aos oito minutos, Richard Ríos cruzou para Flaco López, o camisa 42 rolou para trás para Mauricio, que chegou batendo. A bola desviou em Mycael e acertou o travessão. Quatro minutos depois, Estêvão recebeu na direita, driblou Esquivel e bateu forte para estufar a rede.

Aos 16, Canobbio quase diminuiu para o Athletico-PR. Julimar tentou e bateu em cima da defesa. No rebote, o uruguaio finalizou e mandou pelo lado de fora próximo à trave de Weverton. Na sequência, o Verdão ficou perto do terceiro. Felipe Anderson cruzou pelo alto e Estêvão cabeceou bem e viu Mycael evitar o tento. Flaco chegava na sequência, mas o goleiro conseguiu afastar antes. Aos 24 minutos, Esquivel levantou a bola na área, Gamarra cabeceou e acertou o pé da trave de Weverton.

Esquivel fez o goleiro palmeirense fazer outra defesa aos 30. O camisa 37 teve espaço fora da área, finalizou firme e Weverton espalmou para fora. Pouco depois, Felipe Anderson chegou pela esquerda e mandou na área. Giay finalizou e parou em Mycael. Raphael Veiga tentou no rebote e parou na marcação do Furacão. Na reta final do jogo, Rony saiu cara a cara com o goleiro, mandou por cima e quase fez de cobertura, mas a bola foi para fora. Aos 42, Nikão bateu cruzado e Weverton defendeu. Julimar foi no rebote, mas a defesa palmeirense afastou. Em seguida, Gamarra arriscou de fora da área e Weverton defendeu.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2024/07:49:27

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

