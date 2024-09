Cuiabá vence Criciúma e fica mais perto de sair do Z4 do Brasileirão

O Cuiabá acaba de vencer o Criciúma, por 2 a 1 , na Arena Pantanal e foi a 21 pontos, ficando mais próximo de sair da zona de rebaixamento e quebrando jejum de dois meses sem vencer em casa. O Dourado está na 19ª colocação (Vitória está com 22 e é o primeiro no Z4). O Criciúma fica em 12º colocado, com 28.

O time catarinense saiu na frente com gol de Arthur Caíke, aos 33 minutos, ao subir mais que os zagueiros e mandar para o fundo das redes deixando time Catarinense em vantagem no primeiro tempo.

No segundo, o treinador Bernardo Franco, que estreou no comando do Cuiabá, fez mudanças no esquema tático e a equipe reagiu. Aos 11 minutos o Dourado teve falta. Clayson cobrou e mandou para o fundo das redes empatando a partida: 1 a 1. A equipe mato-grossense melhorou de produção e conseguiu a virada aos 21 minutos. Lucas aproveitou passe dentro da área e marcou gol da vitória, 2 a 1, encerrando sequência de várias rodadas com derrotas.

O Cuiabá volta a campo na próxima quinta-feira contra o Juventude (RS) que esta semana venceu o Corinthians no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil. A partida é atrasada referente a 16ª rodada

Fonte:Só Notícias (foto: arquivo/assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2024/07:49:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...