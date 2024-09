Fluminense vence São Paulo, que perde a segunda seguida e cai no Brasileirão

O São Paulo foi derrotado pelo Fluminense neste domingo, no Maracanã, por 2 a 0, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Kauã Elias, em uma bela jogada individual que desconcertou os dois zagueiros tricolores, Arboleda e Sabino, e Keno, nos acréscimos.

Com o resultado, o São Paulo caiu da quinta para a sexta colocação, já que o Cruzeiro venceu o Atlético-GO. Essa também foi a segunda derrota consecutiva do Tricolor paulista, que já havia sido superado no meio de semana pelo Atlético-MG, em pleno Morumbis, pela Copa do Brasil. O Fluminense, por sua vez, se manteve fora da zona de rebaixamento, mesmo com o triunfo do Corinthians sobre o Flamengo.

Agora, o São Paulo terá 11 dias de intervalo até seu próximo compromisso, dia 12 de setembro, contra o Atlético-MG, fora de casa, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Fluminense enfrentará o Juventude no dia 15, em Caxias do Sul, pelo Campeonato Brasileiro.

O São Paulo começou o jogo ligado e foi quem levou perigo primeiro. Aos 20 minutos, o jovem William Gomes, aposta de Zubeldía para o duelo com o Fluminense, fez linda jogada individual pela esquerda, se livrando da marcação de Samuel Xavier, invadindo a área e batendo forte, carimbando a trave ao mirar no ângulo do goleiro Fábio.

A partir daí o Fluminense acordou, enquanto o São Paulo foi diminuindo o ritmo. Dez minutos depois de William Gomes carimbar a trave, o Tricolor carioca respondeu com Kauã Elias, que foi mais feliz e marcou um verdadeiro golaço.

Aos 30, Marcelo acionou Ganso, que tocou de calcanhar para Kauã Elias deixar Arboleda e Sabino na saudade com um drible curto antes de bater colocado, sem chances para o goleiro Rafael, colando o Fluminense em vantagem.

O VAR ainda recomendou a revisão do lance ao árbitro Paulo César Zanovelli por uma suposta falta de Thiago Santos em Calleri na origem do lance, porém, após analisar a jogada, ele manteve sua decisão de campo, validando o gol do Fluminense.

O Tricolor voltou para o segundo tempo com três mudanças. Ferraresi, Marcos Antônio e Luciano foram acionados nas vagas de Rafinha, Bobadilla e Wellington Rato, respectivamente. Dois dos três atletas substituídos já tinham recebido cartão amarelo e, talvez também por isso, o técnico Luis Zubeldía tenha optado por promover essas substituições.

E logo aos cinco minutos o São Paulo quase empatou. Após cobrança de escanteio, Ferraresi subiu mais alto que a defesa do Fluminense e cabeceou na direção de Luiz Gustavo, que tentou completar de primeira, mas não acertou a bola, desperdiçando grande oportunidade.

Pouco depois, aos oito, Luiz Gustavo deu passe açucarado para William Gomes, que cortou o lateral esquerdo Marcelo dentro da área e soltou a bomba, exigindo grande defesa do goleiro Fábio.

Daí em diante o São Paulo manteve o controle de jogo, porém, ao chegar no último terço do campo, tinha muita dificuldade de furar o bloqueio defensivo do Fluminense, que não só soube administrar muito bem sua vantagem sem se expor como também acabou ampliando a vantagem nos acréscimos com Keno, que se livrou da marcação dentro da área e bateu forte. Rafael ainda conseguiu tocar na bola, mas não evitou que ela morresse no fundo das redes, tendo de se conformar.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

