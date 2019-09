Palmeiras bate Fluminense e vê líder a três pontos

Por:Gazeta Esportiva (foto: arquivo/ Gazeta Press)-10/09/2019 21:52 /- O Palmeiras diminuiu a diferença em relação ao primeiro lugar do Campeonato Brasileiro na noite desta terça-feira. Na estreia de Mano Menezes no Allianz Parque, trajado com novo uniforme, o time alviverde contou com gols de Luiz Adriano para vencer o Fluminense por 3 a 0 e passou a somar 18 partidas no torneio.

Com 36 pontos ganhos, o Palmeiras permanece no terceiro lugar da tabela, atrás apenas de Flamengo (39) e Santos (37). Já o Fluminense, em situação delicada, contabiliza 15 pontos e figura na 17ª colocação, a primeira dentro da zona de rebaixamento do torneio.

Pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do turno, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Cruzeiro às 19 horas (de Brasília) deste sábado, no Allianz Parque. Às 16 horas de domingo, no Estádio Mané Garrincha, o Fluminense pega o Corinthians.

O Jogo – O Palmeiras foi superior no começo da partida e deu um susto no Fluminense ainda nos primeiros instantes. Luiz Adriano recebeu de Dudu e tocou para Gustavo Scarpa. O meia avançou pela direita e, de dentro da área, chutou cruzado para defesa de Muriel.

O time mandante manteve a superioridade e inaugurou o marcador aos 8 minutos da etapa inicial. Em jogada pelo lado esquerdo do gramado, Diogo Barbosa recebeu de Willian e a acertou a trave Fluminense. No rebote, a bola encontrou Luiz Adriano e terminou nas redes.

A equipe alviverde perdeu grande chance de aumentar com Gustavo Scarpa, que recebeu livre de Luiz Adriano, mas demorou para finalizar e parou em Muriel. Na única oportunidade do Fluminense, Paulo Henrique Ganso deixou João Pedro na cara de Prass e viu o companheiro bater para fora.

O Palmeiras conseguiu aumentar sua vantagem aos 12 minutos do segundo tempo. Em jogada de contra-ataque, Dudu tabelou com Marcos Rocha pela direita, levou até o fundo e cruzou rasteiro. Bem posicionado, Luiz Adriano apenas completou para o gol de Muriel.

Apoiado por sua torcida no Allianz Parque, o Palmeiras chegou ao terceiro gol aos 17 minutos da etapa complementar. Do lado direito do campo, o lateral Marcos Rocha cruzou na medida para o inspirado Luiz Adriano marcar mais um gol, desta vez de cabeça.

Com seus jogadores abatidos, o Fluminense não conseguiu levar perigo ao gol de Fernando Prass e quase sofreu o quarto. Na última chance do Palmeiras, Diogo Barbosa desceu pela esquerda e cruzou para cabeçada firme de Willian, bem defendida por Muriel.

