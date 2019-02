Palmeiras empata com Atlético-MG e mantém vantagem na liderança

O Palmeiras completou sua 18ª partida consecutiva sem derrota no Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo. No Estádio Independência, o time de Felipão teve trabalho para empatar por 1 a 1 com o Atlético-MG, resultado suficiente para manter a vantagem na liderança.

Com 67 pontos ganhos, o Palmeiras permanece no primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. O Internacional, que empatou por 1 a 1 com o Ceará, fica no segundo posto com 62 pontos. Flamengo (60) e Grêmio (58) completam o G4 do torneio nacional.

Pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG volta a campo para enfrentar o rebaixado Paraná às 21 horas (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Durival de Britto. Às 21h45 do mesmo dia, o Palmeiras encara o Fluminense, no Allianz Parque.

O Jogo – Após um começo de jogo equilibrado, o Palmeiras criou a melhor chance do primeiro tempo pela direita. Com um belo drible em Maidana, Deyverson levou até o fundo e cruzou rasteiro. Livre, Guerra chutou em cima de Victor e desperdiçou uma grande oportunidade.

O Atlético-MG teve mais dificuldade para ameaçar a meta palmeirense durante a etapa inicial. Na única chegada consistente ao ataque, Chará recebeu pela direita e ajeitou para Fabio Santos. Da entrada da área, o lateral esquerdo chutou para defesa de Weverton.

Pouco antes do final do primeiro tempo, Victor precisou intervir novamente. Em cobrança de escanteio pela direita, Guerra levantou na área e Ricardo Oliveira desviou de cabeça. Deyverson pegou a sobra e, de primeira, bateu firme para nova defesa do goleiro atleticano.

Logo no começo do segundo tempo, Deyverson caiu após dividida com Victor e pediu pênalti. O árbitro Wilton pereira Sampaio mandou seguir. Com Moisés sem condições físicas, Felipão decidiu colocar o volante Thiago Santos e, desde então, o Atlético-MG cresceu.

O time mandante inaugurou o marcador aos 18 minutos do segundo tempo. Em jogada pela esquerda, Fabio Santos recebeu passe de calcanhar de Cazares e passou rasteiro para Elias. O ex-corintiano ajeitou e bateu forte diante de Antônio Carlos para vencer o goleiro Weverton.

O Palmeiras conseguiu empatar aos 31 minutos do segundo tempo. Após cruzamento de Gustavo Scarpa, o árbitro Wilton pereira Sampaio viu pênalti de Adilson sobre Edu Dracena. Na cobrança, Bruno Henrique converteu e determinou o resultado final do jogo.

Fonte>Gazeta Esportiva (foto: Bruno Cantini)

