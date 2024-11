Flamengo mira contratação de estrela da MLS para 2025

Foto: Divulgação/Columbus Crew | Com contrato até 2025 com o Columbus Crew, o colombiano Cucho Hernández é um dos principais alvos do clube rubro-negro para a próxima temporada.

Nos bastidores, as movimentações dos clubes para a próxima temporada começam a ganhar forma. A busca por novos talentos e a avaliação de nomes promissores se intensificam à medida que o fim do ano se aproxima. No Flamengo, que já está de olho nos desafios de 2025, a movimentação no mercado em busca de reforços para o elenco segue a todo vapor.

Entre as opções avaliadas pela diretoria rubro-negra está o atacante colombiano Cucho Hernández, atualmente no Columbus Crew, dos Estados Unidos. Embora o jogador tenha vínculo até 2025 com o clube da Major League Soccer (MLS), a pressão por uma negociação se intensifica, dado o impasse sobre a renovação contratual.

Com apenas 25 anos, Cucho Hernández tem sido a grande estrela do Columbus Crew, sendo fundamental no desempenho da equipe nas últimas temporadas. O atacante participou de 77 jogos nas últimas duas edições da MLS, marcando 49 gols e contribuindo com 24 assistências.

Contudo, ele já sinalizou que não tem interesse em estender seu vínculo com o time norte-americano, o que coloca a direção do Columbus em uma situação delicada. Para evitar que o jogador saia sem custos ao fim do contrato, o clube está buscando uma negociação.

ATACANTE COLOMBIANO É PRIORIDADE NO FLAMENGO

Atualmente, a pedida para liberar o colombiano gira em torno de 15 milhões de euros, o que equivale a cerca de R$ 91 milhões na cotação atual. Diante dessa condição, o Flamengo observa atentamente as movimentações e as possibilidades de contratação.

Apesar de priorizar o atacante colombiano, o clube carioca também está avaliando outras opções no mercado, sem descartar alternativas. A janela para uma possível negociação se abrirá ainda em 2025, mas Cucho Hernández poderá assinar um pré-contrato com outra equipe já a partir de julho do próximo ano, deixando o Columbus Crew sem custos no fim do contrato.

