Palmeiras empata com Deportivo Pereira e vai à semi da Libertadores pela quarta vez seguida

O Palmeiras está na semifinal da Libertadores da América de 2023. Após ter vencido por 4 a 0 na ida, o Verdão ficou no empate por 0 a 0 com o Deportivo Pereira nesta quarta-feira (30), em pleno Allianz Parque, e carimbou vaga entre os quatro melhores da disputa internacional pelo quarto ano seguido.

A partida na fria noite paulistana foi monótona. Com a imensa vantagem no placar agregado, Abel Ferreira arriscou uma formação tática diferente, com três zagueiros. O time palestrino até criou chances, mas não mostrou a usual contundência e passou em branco — assim como o frágil oponente.

Classificado, pois, o Palmeiras volta suas atenções para a Série A do Campeonato Brasileiro. E tem jogo importante pela frente: no domingo, às 16h (de Brasília), os comandados de Abel Ferreira encaram o Derby na Neo Química Arena — pela 22ª rodada da competição nacional.

O jogo — Os primeiros 15 minutos de jogo cumpriram com o previsto: após a imensa vantagem conquistada na ida, o time da casa se limitava a trocar passes e pouco assustava a meta defendida por Quintana; por outro lado, o Deportivo Pereira, precisando arriscar, priorizava a posse de bola no terço final do Allianz Parque.

O panorama mudou quando Flaco López ficou atento ao erro na saída de bola rival, tomou a posse e disparou sozinho. De esquerda, o atacante estrangeiro parou na boa defesa do arqueiro do time colombiano, que impediu o marcador de ser inaugurado.

No restante da etapa inicial, enquanto o próprio Flaco sentia o desentrosamento e tinha dificuldades em dominar a bola, o Deportivo Pereira assustou. Aos 31, Bocanegra arriscou uma bomba de fora da área e Weverton fez bela defesa; no rebote, Angelo Rodríguez também parou no goleiro alviverde, mas estava impedido.

O dono das melhores chances do primeiro tempo foi, de fato, a equipe visitante. Aos 42, Zuluaga parou em Weverton; dois minutos depois, Angelo Rodríguez carimbou a trave em chute rasteiro. O Verdão até arrancou suspiros da torcida com cabeceio de Murilo, mas o gosto dos primeiros 45 minutos foi amargo para o time da casa.

Se fosse para um time sair vencedor desse primeiro tempo, teria que ser o Deportivo Pereira. Claro, contexto do jogo importa e pede testes, mas me parece que esse 3-5-2 deixou Flaco e Rony isolados e não funcionou.

Para a etapa final, Abel Ferreira sacou Marcos Rocha e Piquerez e lançou, respectivamente, Mayke e Vanderlan ao time titular. Logo no primeiro minuto, o camisa 12 fez bela jogada individual pela direita e cruzou na meia-lua para Veiga, que chutou forte, rasteiro, obrigando Quintana a ser esticar todo para defender.

Aos 20, o Verdão quase abriu o placar. Richard Ríos roubou bola no meio de campo e acionou Flaco pela direita. O camisa 18 cruzou com precisão e Artur bateu no contrapé de Quintana — o arqueiro, ainda assim, conseguiu assegurar a defesa.

Seis minutos depois, Mayke fez mais uma boa jogada em velocidade pela direita e acionou Artur pelo meio. Sem viver grande fase frente às redes, o camisa 14 isolou.

Na reta final, com o marcador absolutamente controlado, Abel colocou Endrick e Kevin em campo. As Crias da Academia demonstraram fome de jogo e partiram para cima da defesa do Deportivo Pereira, mas também não conseguiram balançar as redes do Allianz Parque.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

