Palmeiras lucra R$ 159,5 milhões em dois meses de 2025

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira | Reprodução/Instagram

O total gasto pelo Palmeiras nos dois primeiros meses, incluindo todos os departamentos, foi de R$ 197,4 milhões, mas arrecadou R$ 357 milhões.

O Palmeiras obteve um lucro de R$ 159,5 milhões somente nos dois primeiros meses de 2025. Os números foram apontados pela diretoria alviverde, encabeçada pela presidente Leila Pereira, em balancete divulgado nesta terça-feira. O total gasto pelo Palmeiras nos dois primeiros meses, incluindo todos os departamentos, foi de R$ 197,4 milhões. Em compensação, o clube arrecadou incríveis R$ 357 milhões.

Apenas com a negociação de atletas o Palmeiras faturou R$ 256,9 milhões somando os meses de janeiro e fevereiro. Os números foram potencializados pela venda do zagueiro Vitor Reis, de 19 anos, ao Manchester City. A transação foi selada em 35 milhões de euros (cerca de R$ 219 milhões).

NEGOCIAÇÕES E BALANCETE

Outra negociação que ajudou o Palmeiras a atingir a marca foi a saída de Rony ao Atlético-MG, por 6,5 milhões de euros (R$ 39 milhões). O clube ainda tem uma parcela de R$ 161 milhões a receber do Chelsea, da Inglaterra, por Estêvão, e pode vender o volante Richard Ríos ao mercado europeu após o Mundial de Clubes, no meio do ano. Para 2025, o Palmeiras espera faturar aproximadamente R$ 300 milhões com vendas de atletas.

Ainda de acordo com o balancete, o Palmeiras arrecadou somente em janeiro R$ 275,1 milhões, cifra bem acima dos R$ 90 mi previstos no orçamento da diretoria para o mês, e bem maior do que os R$ 222 milhões orçados para julho, quando o time do técnico Abel Ferreira vai disputar o Mundial, nos Estados Unidos.

CONTRATAÇÕES

Em fevereiro, o valor arrecadado foi de R$ 81,9 milhões, abaixo dos R$ 92,9 milhões orçados, mas ainda próximo do número ideal. Cabe ressaltar que o Palmeiras foi ao mercado nos primeiros meses do ano e reforçou bastante a equipe para a disputa da temporada.

O clube protagonizou três das dez contratações mais caras do futebol brasileiro em 2025, fechando com os atacantes Vitor Roque, do Barcelona, por 25,5 milhões de euros (R$ 154 milhões); Paulinho, do Atlético-MG, por 18 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões); e Facundo Torres, do Orlando City-EUA, por 11,5 milhões de euros (R$ 71,9 mi).

Fonte: Agência Futebol Interior /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/04/2025/08:23:04

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...