Remo vence o Esportivo-RS e está na segunda fase da Copa do Brasil

Remo venceu o Esportivo por 2 a 0 e segue na Copa do Brasil – (Foto:Kévin Sganzerla/ Esportivo)

O Leão vai enfrentar o CSA-AL na próxima fase da competição

O Remo venceu o Esportivo por 2 a 0, no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS), e está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Os gols foram marcados por Felipe Gedoz e Lucas Tocantins. Além de seguir na competição, o Remo ainda garantiu a premiação de R$ 675 mil, que vai ajudar na manutenção das contas do clube.

O Leão vai enfrentar o CSA-AL, que venceu o Guarany de Sobral-CE por 5 a 1, também nesta quarta-feira. O jogo da segunda fase pode ocorrer dia 7 ou 14 de abril ocorrendo em Maceió (AL). Vai ser o confronto entre dois times que estão na Série B do Campeonato Brasileiro. Saiba como foi o jogo lance a lanceJOGO

Com a vantagem do empate para seguir, o Remo começou a partida trocando passes e estudando o adversário, dando algumas brechas. Quase o Esportivo conseguiu marcar no início, aproveitando esse momento azulino, quando, em jogada ensaiada, William cruzou e Wesley Pacheco subiu sozinho, mas cabeceou pra fora.

Após o momento de estudo, o Remo adiantou as linhas, pressionou a saída de bola e o Esportivo ficou sem espaço. Remo estava mais tranquilo e jogou mais no campo do time de Bento Gonçalves.Foi assim que conseguiu deixar o regulamento de lado e mostrou que queria mais que isso. Aos 20 minutos, Marlon recebeu na direita e avançou. O lateral foi até a linha e fundo e cruzou para Felipe Gedoz, que recebeu na marca do pênalti e mandou pro gol.

O Leão abria o placar no Montanha dos Vinhedos e garantia, mesmo que parcialmente, a classificação.Restou ao Esportivo ir para cima e conseguiu achar espaços para chegar. Só que faltou a competência na hora de marca. O empate do Esportivo poderia ter ocorrido quando Wesley Pacheco recebeu bola na área e foi agarrado por Fredson. O árbitro marcou pênalti e Wesley cobrou.

Mas o goleiro Thiago foi certo no canto escolhido pelo atacante e defendeu.Outra chance desperdiçada foi aos 41 minutos, quando Thiago saiu do gol e Wesley não conseguiu concluir com eficiência. SEGUNDO TEMPOO Remo começou melhor na segunda etapa e quase aumentou o placar novamente com Felipe Gedoz. A joga começou com Renan Gorne, que foi pelo meio, lançou para Gedoz.

O meia ficou cara a cara com o goleiro, que conseguiu fechar bem o ângulo e defender.Se a situação do Esportivo era ruim, ficou pior quando Mateus Norton foi expulso. Ele colocou a mão na bola, o árbitro deu amarelo para Norton. Ele já estava pendurado e levou o vermelho, deixando o time de Bento Gonçalves com menos um. E mesmo em desvantagem, o Esportivo teve chance de empatar com Wesley Pachedo.

Ele cabeceou e Thiago Rodrigues defendeu em cima da linha.Mas o Remo foi quem seguiu melhor e teve muitas oportunidades para marcar o segundo. Primeiro, com Dioguinho, que recebeu na área e empurrou para o gol, mas não valeu. Depois, Lucas Siqueira aproveitou cobrança de escanteio, cabeceou, mas a bola foi na trave.A insistência valeu a pena e o Remo conseguiu o segundo gol.

Dioguinho recebeu na direita, avançou, driblou a zaga e bateu para o gol. Mas o goleiro Anderson fez defesa. Na sobra, Lucas Tocantins não desperdiçou e mandou para o fundo da rede para consolidar a classificação para a próxima fase.

FICHA TÉCNICAEsportivo-RS x Remo1ª fase da Copa do BrasilEsportivo: Anderson; Norton, Júnior Alves, Igor Amaral e Michael; Lucas Hulk, Mateus Santana, Rennan Oliveira e Daniel Cruz (Jocinei); William (Emerson) e Wesley Pacheco (Gonzalo)Técnico: Luis Carlos Winck.Remo: Thiago; Thiago Ennes, Fredson, Rafael Jansen e Marlon (Felippe Borges); Lucas Siqueira, Uchôa ( Jeferson Lima) e Felipe Gedoz (Renan Oliveira); Gabriel Lima, Dioguinho e Renan Gorne (Lucas Tocantins)Técnico: Paulo BonamigoGol: Felipe Gedoz (20’/ 1º T), Lucas Tocantins (41’/2ºT) (Remo)Cartão amarelo: Daniel Cruz, Wesley, Rennan, Norton (Esportivo); Jeferson Lima (Remo)Cartão vermelho: Norton, Mateus Santana (Esportivo)Local: Estádio Montanha dos Vinhedos – Bento Gonçalves (RS)Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (CBF/RJ)Assistentes: Michael Correia (CBF/RJ) e Daniel do Espírito Santo Parro (CBF/RJ).Quarto árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (CBF/RS)

