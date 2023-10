Palmeiras massacra São Paulo, faz 5 a 0 e segue sonhando com título brasileiro

O Palmeiras conquistou uma importante e memorável vitória na noite desta quarta-feira, goleando o São Paulo, no Allianz Parque, por 5 a 0, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após ter acabado com a sequência sem vitórias no último fim de semana, contra o Goiás, o time comandado por Abel Ferreira não tomou conhecimento do Tricolor e simplesmente atropelou o rival graças aos gols de Breno Lopes (2), Piquerez (2) e Marcos Rocha.

Com o resultado, o Palmeiras segue no G4 do Campeonato Brasileiro e ainda possui chances matemáticas de conquistar o título – o Botafogo está a nove pontos, mas com um jogo a menos. O São Paulo, por sua vez, continua na briga para não se aproximar da zona de rebaixamento, figurando em décimo lugar.

O Palmeiras volta a entrar em campo no próximo sábado, contra o Bahia, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo encara o Athletico-PR no domingo, às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada, também pela competição de pontos corridos.

O Palmeiras começou o jogo muito mais ligado que o rival e chegou ao primeiro gol logo aos quatro minutos. Mayke recebeu livre pela direita e cruzou na medida para Richard Ríos cabecear no cantinho, ver Rafael chegar a tocar na bola, mas não evitar que ela estufasse as redes. Após revisão do VAR, porém, foi marcado impedimento do colombiano.

A marcação do São Paulo pela esquerda não encaixava, e Mayke seguiu tendo liberdade para chegar na linha de fundo. Assim, não demorou muito para o Palmeiras, de fato, abrir o placar. Aos 15, o lateral direito do Verdão cruzou rasteiro, e Breno Lopes precisou apenas completar para o fundo das redes, colocando os donos da casa em vantagem na partida.

O São Paulo só foi responder em uma cobrança de falta de James Rodríguez, que acabou mandando à direita do gol defendido por Weverton. Mas, o Palmeiras rapidamente retomou o controle do jogo e chegou ao segundo gol novamente com Breno Lopes. Aos 26 minutos, Richard Ríos deu lindo passe de Trivela para o atacante sair cara a cara com Rafael e finalizar com categoria.

Como se não bastasse, já na reta final do primeiro tempo Lucas Moura acabou sentindo a região posterior da coxa esquerda e teve de ser substituído. Isso depois de Gabriel Neves, que fez uma péssima partida, deixar o campo para a entrada de Rodrigo Nestor. Mas, as modificações de Dorival Júnior não surtiram efeito, muito pelo contrário.

O Palmeiras continuou pressionando o rival e ainda teve tempo para marcar o terceiro gol após um erro infantil de Wellington Rato, que fez carga em Zé Rafael dentro da área, e o árbitro Raphael Claus não titubeou, marcando pênalti. Piquerez foi para a cobrança e não desperdiçou, fechando os trabalhos na etapa inicial.

O São Paulo voltou para o segundo tempo com Jhegson Méndez na vaga de James Rodríguez. A ideia de Dorival Júnior era dar mais consistência defensiva ao meio-campo da equipe, evitando uma goleada. O Palmeiras, por sua vez, desacelerou. Com a vitória praticamente garantida, os donos da casa não imprimiram o mesmo ritmo da etapa inicial, obrigando o Tricolor a se expor.

A segunda metade da partida teve bem menos emoções. O São Paulo, mesmo com mudanças, seguiu tendo dificuldade para infiltrar na defesa palmeirense. Para piorar, aos 15 minutos, Rafinha, que já tinha cartão amarelo, fez falta em Breno Lopes e acabou recebendo o segundo, sendo, consequentemente, expulso e dificultando ainda mais a vida do Tricolor dentro do Allianz Parque.

Mas, sempre o que está ruim pode piorar ainda mais, e o Palmeiras, apesar da elástica vantagem, não se acomodou, embora tenha diminuído o ritmo. Prova disso é que aos 40 minutos os donos da casa ainda conseguiram transformar a vitória em goleada com Marcos Rocha, completando no segundo pau para o fundo das redes. No minuto seguinte, Piquerez, com um lindo chute de fora da área, cruzado, no ângulo, fechou a inesquecível noite para o Verdão, que conquistou a maior vitória sobre o rival da história do Allianz Parque.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria)/e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/10/2023/07:31:18

