Flamengo toma virada do Grêmio, e Palmeiras assume o terceiro lugar do Brasileiro

O Grêmio voltou a vencer no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira após quatro rodadas. De quebra, acabou com um jejum diante do Flamengo na Arena, o que não acontecia desde 2018. De virada, o Tricolor Gaúcho venceu por 3 a 2, com gols de Ferreira, Nathan Fernandes e André. Everton Cebolinha e Luiz Araújo marcaram para o Flamengo.

A derrota, a primeira sob o comando de Tite, não só impediu que o Flamengo alcançasse a vice-liderança do Brasileiro mas fez com que a equipe caísse uma posição na tabela. Com 50 pontos, o Rubro-Negro é o quarto colocado e o Grêmio, que foi a 47, voltou ao G6.

Na próxima rodada, o Flamengo ficará de folga por conta do adiamento da partida contra o RB Bragantino. A equipe de Tite só volta a campo no dia 1 de novembro, contra o Santos, pela 31ª rodada. Já o Grêmio encara o América-MG no Independência no próximo sábado.

O Jogo – Logo com um minuto, Everton pressionou João Pedro na linha de fundo e roubou a bola para servir Arrascaeta. O meia arriscou um chute cruzado que atravessou a frente do gol e Gerson, que chegava do outro lado, desperdiçou a chance de marcar completando por cima do travessão.

O Fla voltou a ameaçar aos 14 em cobrança de falta frontal ao gol. Arrascaeta cobrou no canto e obrigou Grando a se esticar. O goleiro espalmou e Everton pegou o rebote e cruzou. Pulgar, do outro lado da área, tentou de voleio mas errou o alvo. A pontaria dos comandados de Tite não estava boa e Gerson perdeu outra chance aos 15.

Bem no início mas depois sumido no jogo, Everton Cebolinha apareceu aos 41 minutos num belo lance de contra-ataque. O camisa 11 recebeu na esquerda, avançou em velocidade e tirou Geromel da jogada. Na sequência, trombou com Villasanti, levou a melhor, tirou Grando do lance e mandou para o fundo da rede.

O panorama da partida não mudou no segundo tempo, com o Rubro-Negro superior e criando mais chances de gol e o Grêmio, embora muito combativo, com dificuldades para vencer a marcação do adversário.

E foi numa saída de bola errada de Bruno Henrique que o Grêmio chegou ao empate. BH tentou o passe para Gabigol no meio mas a bola foi interceptada. Villasanti tabela com Ferreira e o camisa 10 toca na saída de Rossi para deixar tudo igual.

As substituições de Renato deram mais certo dos que a de Tite e o Tricolor conseguiu a virada aos 35. O Flamengo buscava o segundo gol e deixava espaços na retaguarda. André serviu Cristaldo na direita da área, o meia lutou muito pela bola e conseguiu rolar para Nathan Fernandes finalizar no canto de Rossi.

Após o segundo gol, o Flamengo sofreu uma pane e tomou o terceiro após cobrança de lateral pela esquerda. Villasanti ajeitou de cabeça para André que bateu forte no cantinho de Rossi, que nada pode fazer.

Aos 43, foi a vez do Grêmio perder a concentração. Everton Ribeiro cobrou falta na área e Luiz Araújo cabeceou para fazer o segundo do Flamengo e fechar o placar na Arena.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/10/2023/07:31:18

