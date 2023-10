Na estreia de Tite, Pedro marca e Flamengo ganha do Cruzeiro pelo Brasileirão

O técnico Tite estreou bem pelo Flamengo. Os rubro-negros venceram por 2 a 0 o Cruzeiro, nesta quinta-feira, no Mineirão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro contou com gols de Ayrton Lucas e Pedro para conquistar a vitória que o levou de volta ao G4.

Os cariocas ultrapassaram o Grêmio e, com 44 pontos, assumiram o terceiro lugar do Brasileirão. Tite, recém-chegado, terá o seu primeiro clássico à frente do Flamengo já na próxima rodada. No domingo, o Rubro-Negro encara o Vasco, às 16h (de Brasília), no Maracanã.

O Cruzeiro se manteve com 31 pontos, apenas um a mais que o primeiro time da zona de rebaixamento. Os mineiros também enfrentarão um rival na próxima rodada, pegam o Atlético-MG, no domingo, às 16h, no Mineirão.

O Cruzeiro começou melhor a partida e criou sua primeira chance aos 16 minutos. Ian Luccas aproveitou cruzamento e cabeceou para grande defesa de Rossi. O panorama do confronto seguiu o mesmo, mas com o Cruzeiro tendo dificuldade em criar boas chances. Aos poucos, o Flamengo conseguiu equilibrar as ações no Mineirão. Os rubro-negros assustaram aos 28 minutos, em jogada individual de Ayrton Lucas.

O lance animou os cariocas. Pedro quase abriu o placar aos 32 minutos. No entanto, o atacante mandou pela linha de fundo. De tanto insistir, o Flamengo chegou ao gol aos 38. Ayrton Lucas aproveitou corte errado da zaga mineira, ficou com a bola e finalizou para a rede.

O Cruzeiro não teve tempo para reagir após o revés. Aos 41 minutos, Neris derrubou Wesley na área e o árbitro marcou pênalti. Pedro cobrou sem chance para Rafael Cabral para ampliar o marcador no Mineirão. Assim, o Flamengo foi para o intervalo com boa vantagem.

Na segunda etapa, o Flamengo chegou a balançar a rede no início, mas o gol foi anulado por falta assinalada pelo árbitro. A partir do susto, o Cruzeiro tentou esboçar uma pressão para diminuir o prejuízo. Só que os mineiros seguiram tendo problemas no setor ofensivo.

O Flamengo começou a explorar os espaços e nervosismo do rival. Os rubro-negros quase ampliaram aos 17 minutos, com Pedro. O Cruzeiro seguiu com mais posse de bola e conseguiu assustar aos 29 minutos, em chute de Nikão. Rossi fez boa defesa. Depois, Lucas Silva arriscou de longe, o goleiro rubro-negros deu rebote, mas a zaga impediu a finalização de Palacios.

Após o susto, o Flamengo tratou de administrar a vantagem e recuou. Com isso, o Cruzeiro voltou a ter dificuldade em criar boas jogadas. Os rubro-negros mantiveram a postura nos minutos finais para sair de campo com a vitória do Mineirão.

