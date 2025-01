Palmeiras quer ser o 1º tetra Paulista em mais de 100 anos

(Foto: Reprodução) – Palmeiras segue agressivo no mercado da bola e conta com medalhões no atual elenco | Cesar Greco/Palmeiras

Chovia muito em São Paulo na tarde daquele domingo, 21 de dezembro de 1919. Embora o cenário da época fosse bem diferente do atual, sem os congestionamentos que qualquer pingo de água é capaz de criar, a tempestade foi suficiente para reduzir o ritmo dos bondes da capital, que, com intervalos mais longos, deslocavam-se superlotados.

Jornais da época costumavam apelidar o transporte de “pacientômetro”, pois media a paciência de seus usuários. Naquele dia chuvoso, foram afetados os torcedores que se deslocavam para o estádio Jardim América, batizado com o nome do bairro da zona oeste.

O time alviverde inicia nesta quarta-feira (15) sua jornada em busca do quarto título consecutivo. Seu primeiro desafio será contra a Portuguesa, às 21h35, no Allianz Parque, com transmissão da Record e da CazéTV.

Campeã em 2022, 2023 e 2024, a equipe comandada por Abel Ferreira pode se tornar a primeira da era profissional do esporte a celebrar um tetracampeonato.

Em 1919, o então Palestra Itália lutou até a última rodada para impedir o tetra do Paulistano, mas acabou a competição com o vice-campeonato, com 29 pontos, um a menos do que o rival.

Naquela época, o Paulistano era uma das grandes potências do estado. Com 11 títulos, ainda é o quinto maior vencedor do Campeonato Paulista, só atrás de Corinthians (30), Palmeiras (26), São Paulo (22) e Santos (22).

Mas, em 1930, em meio à profissionalização do futebol, o clube do Jardim América deixou de competir dentro das quatro linhas. Atualmente, ainda abriga milhares de sócios, que costumam usar a piscina e as quadras de sua sede, onde estão os troféus conquistados em seus tempos de glória.

Antes do Paulistano, o SPAC (São Paulo Athletic Club) foi o primeiro a chegar perto de um tetracampeonato, mas parou no tri, vencendo o estadual de 1902 a 1904.

Nas décadas seguintes, o Corinthians, quatro vezes (1922-23-24, 1928-29-30, 1937-38-39, 2017-18-19), o Santos, três vezes (1960-61-62, 1967-68-69, 2010-11-12), e o Palmeiras, duas vezes (1932-33-34, 2022-23-24), igualaram o feito do SPAC, mas só o time alviverde mantém vivo neste momento o sonho de alcançar o tetra.

A série do atual campeão começou com uma vitória sobre o São Paulo na decisão do Paulista de 2022. No ano seguinte, a vítima do time alviverde foi o modesto Água Santa. Na final mais recente, em 2024, o derrotado foi o Santos.

A sequência de conquistas ajudou o Palmeiras a se aproximar de seu maior rival no ranking dos maiores campeões paulista. A diferença entre eles agora é de quatro troféus, 30 a 26.

O clube do Parque São Jorge não fica com o título desde 2019, quando obteve seu último tricampeonato. Naquele ano, o Corinthians derrotou o São Paulo na decisão. Nos anos anteriores, as vítimas da formação alvinegra foram Ponte Preta (2017) e Palmeiras (2018).

O maior jejum entre os grandes pertence ao Santos. O time da Baixada Santista não conquista o campeonato desde 2016. Neste ano, o time praiano vai estrear contra o Mirassol, na quinta-feira (16), na Vila Belmiro.

O Corinthians terá como primeiro adversário o Red Bull Bragantino, também na quinta, às 19h30, em Bragança Paulista. A estreia do São Paulo será apenas na próxima segunda (20), contra o Botafogo, fora de casa. O time tricolor vai demorar mais para entrar em campo pelo Paulista devido à disputa do torneio amistoso FC Series, nos Estados Unidos.

