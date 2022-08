Palmeiras reage após tomar 2 a 0 do Atlético-MG e busca empate heroico no Mineirão

Pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores nesta quarta-feira, Atlético-MG e Palmeiras ficaram no 2 a 2 em jogo eletrizante no Mineirão. O Galo chegou a abrir dois gols de vantagem, com Hulk e Murilo (contra), mas o Verdão reagiu e buscou o empate com o próprio Murilo e o volante Danilo.

Com o resultado, tudo fica aberto para o jogo de volta. Quem vencer, fica com a vaga para as semifinais da competição. Como não há critério de gol fora de casa, qualquer empate leva a decisão para os pênaltis.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando o confronto acontece no Allianz Parque. Antes disso, ambos têm compromissos pelo Campeonato Brasileiro neste fdomingo. Às 16 horas, o Palmeiras recebe o Goiás no Allianz. Mais tarde, às 19 horas, o Atlético-MG encara o Athletico-PR no Mineirão.

A primeira grande oportunidade foi do Atlético-MG, aos sete minutos, quando Hulk recebeu na entrada da área, puxou para o meio e arriscou a bomba de canhota, mas mandou por cima do gol de Weverton. A resposta do Palmeiras veio aos 10 minutos, em cobrança de falta de longa distância. Scarpa bateu firme na bola, e obrigou Everson a fazer importante defesa.

Outra boa chance do time da casa aconteceu aos 14 minutos, quando Keno tabelou com Hulk dentro da área, mas pegou mal na bola e finalizou por cima. Dois minutos depois, o camisa 11 atleticano voltou a desperdiçar outra oportunidade após mais um ótimo passe de Hulk.

O Galo continuou melhor no jogo e seguiu em cima em busca de abrir o placar. Em nova grande chance, Ademir pegou a sobra sozinho dentro da área e finalizou na saída de Weverton, mas a bola bateu na trave, e a zaga palmeirense afastou o perigo.

Do outro lado, o Palmeiras tinha dificuldade para construir as jogadas ofensivas. Ainda assim, quando chegou ao ataque, aos 40 minutos, o Verdão balançou a rede com Piquerez, mas a arbitragem pegou impedimento de Gustavo Scarpa na origem da jogada. Quando o duelo caminhava sem gols para o intervalo, Marcos Rocha cometeu pênalti em Jair. Aos 45 minutos, Hulk foi para a cobrança e bateu firme para colocar o Atlético-MG em vantagem.

As equipes voltaram do intervalo sem mudanças, e o cenário dos minutos iniciais foi semelhante ao da primeira etapa. O Atlético-MG seguiu presente no ataque e ampliou o marcador logo no segundo minuto, quando Keno fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro. A bola encontrou Murilo, que empurrou contra a própria meta.

O Galo teve ainda a chance de fazer o terceiro aos sete minutos, com Zaracho, mas o desviou na zaga colocou a bola para escanteio. Aos poucos, o Palmeiras melhorou até diminuir a vantagem aos 13 minutos. Gustavo Scarpa cobrou falta na entrada da área e atingiu a trave, mas no rebote a bola voltou no pé de Murilo, que se redimiu e balançou a rede para o Verdão.

Depois do gol palmeirense, o ritmo continuou intenso na partida, mas as oportunidades para os dois lados diminuíram. O Palmeiras até chegou a ter mais a bola, mas ainda era pouco criativo no setor ofensivo. A equipe só voltou a chegar com maior perigo com Danilo, aos 32, e Dudu no minuto seguinte, mas ambos exageraram na força e mandaram por cima do gol.

Com o duelo caminhando para a reta final, o camisa 7 perdeu a melhor jogada do Palmeiras na segunda etapa. Depois de cruzamento rasteiro de Scarpa, Dudu teve a chance de finalizar sozinho, mas pegou muito mal na bola e mandou para fora.

Ainda assim, o Verdão não desanimou e buscou o empate já nos acréscimos. Scarpa cobrou escanteio na segunda trave e encontrou Dudu, que tocou de cabeça para o meio da área, onde Danilo empurrou para o gol vazio.

