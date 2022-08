Mulher é condenada a pagar R$ 3 milhões à esposa do seu amante

A traída exigiu que a amante devolvesse a ela todos os bens materiais que havia recebido durante o relacionamento com o marido dela

Além do relacionamento extraconjugal, o homem tem um filho de 10 anos com a mulher.

Uma mulher foi condenada pela Justiça chinesa a indenizar a esposa do seu amante em 3,79 milhões de yans, cerca de R$ 3 milhões. A traída exigiu que a amante devolvesse a ela todos os bens materiais que havia recebido durante o relacionamento com o marido.

Segundo o South China Morning Post, foi identificado que o homem, casado desde 1991, chamado Wang, começou o relacionamento extraconjugal com uma mulher, identificada com o pseudônimo Xiaoxia. Depois de 12 anos, a esposa traída descobriu o caso após analisar as contas do marido e perceber depósitos de quantias constantes para a amante.

O marido confessou o envolvimento amoroso e revelou que, além do relacionamento, tem um filho de 10 anos com a amante. Nas provas, Wang transferiu 1,47 milhão de yans, quase R$ 1,2 milhão entre 2013 e 2020, comprou dois apartamentos no valor de R$ 1,1 milhão e um carro de R$ 680 mil.

Em defesa, a amante alegou que não sabia que o homem era casado e que o dinheiro recebido se referia a pensão alimentícia. Porém, a lei chinesa destacou que o valor não era de pensão e que nenhuma das partes de um casamento pode gastar bens conjuntos sem o consentimento da outra parte.

Por:Jornal Folha do Progresso em 03/08/2022/16:21:31

