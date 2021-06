Palmeiras sofre três gols e é derrotado pelo RB Bragantino fora de casa

Nesta quarta-feira, o Palmeiras foi derrotado por 3 a 1 pelo Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Com três gols marcados por Ytalo, o Massa Bruta chegou à liderança da competição, aproveitando um jogo confuso defensivamente dos visitantes. O tento do Verdão foi anotado por Breno Lopes.

O RB Bragantino foi letal em suas duas chegadas na primeira etapa, aproveitando a falha do goleiro Vinicius Silvestre e a linha alta do Verdão. O time comandado por Abel Ferreira até assustou, mas parou em boas defesas de Cleiton.

No segundo tempo, o Palmeiras partiu para cima do RB Bragantino e conseguiu diminuir com um belo gol de Breno Lopes. No entanto, a equipe não teve um grande volume ofensivo e ainda viu os mandantes chegarem ao terceiro gol, novamente com Ytalo.

Com o resultado, o Palmeiras estacionou nos dez pontos, na quarta posição. O próximo jogo da equipe é contra o Bahia, no domingo, às 20h, no Allianz Parque. Enquanto isso, o RB Bragantino foi aos 14 pontos, na liderança da competição. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o Atlético-GO, fora de casa, na segunda-feira, às 20h.

O jogo – O jogo começou bastante disputado, com a posse dividida entre os dois times. No entanto, o Red Bull Bragantino abriu o placar em sua primeira chegada com perigo, aos dez minutos. Artur chutou da entrada da área, e Vinicius Silvestre soltou a bola no pé de Ytalo, que apenas teve o trabalho de empurrar para as redes.

Depois de sair atrás do placar, o Palmeiras partiu para o ataque. Primeiro, Scarpa acertou forte chute e obrigou Cleiton a fazer boa defesa. Em seguida, foi a vez de Deyverson completar com a cabeça um cruzamento da esquerda, parando em nova intervenção do goleiro.

Aos 44 minutos, o RB Bragantino conseguiu ampliar o placar com uma bela trama. Helinho encontrou Ytalo nas costas da zaga, e o centroavante avançou com a bola e tocou na saída de Vinicius para fazer o seu segundo no jogo.

A primeira chegada da etapa final foi do RB Bragantino. Após boa jogada, Ytalo serviu Helinho, que ficou na cara de Vinicius e finalizou em cima do goleiro. Na sequência, Ytalo pegou uma sobra dentro da área e chutou à direita do gol, levando muito perigo.

Após boa tabela com Deyverson, Scarpa arriscou chute da entrada da área e viu Cleiton fazer boa defesa novamente. Aos 20 minutos, o Palmeiras conseguiu diminuir. Victor Luis desceu pela esquerda e cruzou com precisão para dentro da área, encontrando Breno Lopes. O atacante acertou bela finalização de primeira e marcou.

Em rápido contra-ataque, Artur recebeu pela direita, cortou para dentro e finalizou forte, exigindo defesa de Vinicius. Aos 42 minutos, o RB Bragantino chegou ao seu terceiro gol na partida, novamente com Ytalo. Edmar cruzou para dentro da área, Artur desviou para dentro da área e o centroavante apenas empurrou para as redes, sacramentando a vitória.

Por:Gazeta Esportiva (foto: César Greco/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...