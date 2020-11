Palmeiras vence Bragantino e confirma classificação na estreia de Abel Ferreira

O Palmeiras está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil.

Na noite desta quinta-feira, o Verdão recebeu o Red Bull Bragantino no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas, e venceu por 1 a 0. O duelo marcou a estreia do português Abel Ferreira como comandante dos donos da casa.

Após vencer por 3 a 1 o jogo de ida, em Bragança Paulista, o Alviverde abriu o placar com Gabriel Veron, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Luan Cândido foi expulso com apenas sete minutos em campo e praticamente confirmou a vaga dos adversários.

O Palmeiras agora aguarda o sorteio para conhecer seu adversário nas quartas de final. O evento ocorrerá nesta sexta-feira, às 11h30 (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Assim como nas oitavas de final, qualquer confronto é possível, com os mandos sendo definidos também por sorteio.

As duas equipes voltam a campo neste domingo (8), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 16h (de Brasília), o Verdão visita o Vasco, em São Januário. Um pouco mais tarde, às 18h15, o Red Bull Bragantino recebe o Santos, no Estádio Nabi Abi Chedid.

O jogo – O duelo começou com as duas equipes bem agressivas, buscando o gol no início. E logo no primeiro minuto, o Red Bull Bragantino levou perigo à meta do Palmeiras. Depois de boa jogada de Claudinho pela esquerda, Lucas Evangelista recebeu e bateu rasteiro, exigindo grande defesa de Weverton.

Aos 14 minutos, preocupação para o Verdão. Wesley se esticou após cruzamento de Gabriel Menino e caiu sentindo muitas dores. Ele tentou continuar jogando, mas não aguentou e foi substituído por Gabriel Veron.

E foi dos pés do camisa 27 que saiu o gol alviverde, aos 28 minutos. Veron roubou a bola no campo de defesa e puxou o contra-ataque. Rony recebeu, abriu para Viña, e o uruguaio cruzou na área. A bola chegou livre para o jovem atacante, que, sozinho, dominou e tocou na saída de Cleiton para tirar o zero do marcador.

O Massa Bruta tentou se recompor depois do gol, trocou passes, mas os donos da casa souberam administrar a vantagem antes da saída para o intervalo.

A situação dos visitantes piorou ainda mais no início do segundo tempo. Luan Cândido, que entrou no lugar de Edimar aos 13 minutos, levou um cartão amarelo três minutos depois. Aos 20, o lateral fez falta em Rony e levou o cartão vermelho, deixando o Bragantino com um jogador a menos.

Em superioridade numérica, bastou ao Palmeiras controlar o jogo e o 1 a 0 no placar. O time comandado por Abel Ferreira diminuiu bastante o ritmo a partir da metade da etapa final e apenas esperou o tempo passar, sem ser incomodado pelos adversários. Com isso, a vitória e a classificação foram asseguradas.

Por:Gazeta Esportiva (foto: César Grecco/assessoria)

