Grêmio vence Juventude e carimba classificação às quartas da Copa do Brasil

O Grêmio garantiu sua classificação às quartas de final da Copa do Brasil.

O Tricolor Gaúcho visitou o Juventude nesta quinta-feira e venceu por 1 a 0. Somando o resultado da ida, 2 a 0 para os gremistas e vaga assegurada.

Apesar do favoritismo, o duelo não foi fácil para o time de Renato Gaúcho. O Juventude foi para cima em busca da classificação e criou chances para vencer o jogo. Já aos 24 minutos da etapa final, os visitantes encaixaram boa jogada pela esquerda, que terminou em cruzamento certeiro de Diego Souza para Thaciano marcar o gol da vitória.

Agora, o Tricolor aguarda pelo sorteio da próxima fase, que será realizado na manhã desta sexta-feira pela CBF. São Paulo, Internacional, Cuiabá, Ceará, Flamengo, América-MG e Palmeiras são os possíveis adversários.

Em jogo equilibrado no primeiro tempo, a primeira chance real da partida apareceu aos 42 minutos, Diego Souza serviu Matheus Henrique, que parou no goleiro Carné. No rebote, o camisa 9 bateu, mas Bareiro tirou em cima da linha.

No início da etapa final, pressão dos donos da casa, com duas boas chances. Aos quatro, Vanderlei fez boa defesa no chute de Neto; aos seis, Igor acertou a trave em finalização forte.

O jogo mudou aos 24 minutos. Em jogada tramada pela esquerda, Cortez tocou para Diego Souza, que levantou a cabeça e acertou belo cruzamento para Thaciano testar com firmeza e marcar

Cinco minutos depois, Pepê fez ótima jogada e deixou Jean Pyerre na cara do gol com passe por elevação. O jovem bateu em cima do goleiro. No rebote, Diego Souza arriscou, mas também parou em Carné. No fim, 1 a 0 Grêmio.

Por:Gazeta Esportiva

