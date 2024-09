Palmeiras vence Vasco após ‘presente’ e ‘mão’ da arbitragem

Foto: Reprodução | Palmeiras vence Vasco por 1 a 0 com gol de Flaco López e mantém sonho do tricampeonato. Confira detalhes da partida e próximos jogos.

O Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0, neste domingo (22), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 27ª rodada do Brasileirão, e segue sonhando com o tricampeonato consecutivo.

Flaco López, após um ‘presente’ do Vasco, marcou o gol da partida. Aos 25 minutos do 1º tempo, Rayan errou tentativa de passe para a defesa e deu nos pés de Flaco. O argentino dominou, ficou de frente com Léo Jardim e chutou de pé direito para fazer o 1 a 0.

O atacante argentino tem 9 gols no campeonato, igualou o número de gols de Estêvão e está apenas a dois do artilheiro Pedro, com 11, mas que não atua mais em 2024.

Com o triunfo, o Alviverde chegou a 53 pontos e reassumiu a vice-liderança da competição. A equipe está apenas três atrás do líder Botafogo e segue na caça. Essa é a quinta vitória consecutiva do Palmeiras na competição.

Já o Vasco permanece com 35 pontos, mas caiu para a 10ª posição com a vitória do Atlético-MG.

Partida teve VAR polêmico. Aos 19 minutos do 2º tempo, Emerson Rodríguez cruzou pelo lado direito, e a bola tocou no braço de Vanderlan dentro da área. O árbitro assinalou falta fora da área e foi chamado ao VAR para checar o lance. Após três minutos no monitor, a arbitragem anulou a falta por entender que o toque de Vanderlan não foi intencional.

Maior público do Brasileirão. 64.848 ingressos foram vendidos para o duelo entre Vasco e Palmeiras no Mané Garrincha. O público presente foi de 62 mil torcedores.

O cruz-maltino volta a campo no próximo domingo (29), às 18h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão.

Já o Palmeiras joga no sábado (28), também às 18h30, contra o Atlético-MG, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, no interior de São Paulo. O Allianz Parque não estará disponível por conta do show de Eric Clapton, no dia 29.

Vasco e Palmeiras fazem jogo truncado, mas erros fazem a diferença

As duas equipes demoraram a criar chances de gol. O primeiro chute ao gol da partida só aconteceu aos 25 minutos do 1º tempo e foi graças a um vacilo do Vasco.

O lateral Pedro Henrique já tinha errado um passe aos 12, que Felipe Anderson não aproveitou após demorar para tomar uma decisão. No entanto, aos 25, Rayan cometeu novo erro de passe em direção da defesa, deu nos pés de Flaco López, e o argentino não perdoou cara a cara com Léo Jardim.

Raphael Veiga, de volta ao time titular na vaga de Estêvão (lesionado) após três jogos no banco, quase ampliou nos acréscimos da primeira etapa. Ele arriscou de fora da área, e a bola explodiu na trave de Léo Jardim.

Fonte: Flávio Latif / Folhapress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/2024/08:45:59

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...