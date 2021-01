Pandemia: Hospital Regional de Marabá recebe doação de equipamentos do Vaticano

Respirador e medidor de temperatura foram entregues à unidade para auxiliar no combate ao novo coronavírus

Na manhã desta terça-feira (12/1), o Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá (PA), recebeu oficialmente dois equipamentos doados pelo Papa Francisco e Vaticano, como parte da maior operação italiana de ajuda humanitária no Brasil pela luta contra a Covid-19.

Um respirador pulmonar e um medidor de temperatura, que irão reforçar o atendimento aos pacientes graves no interior do Pará, foram entregues por Dom Vital Corbellini, bispo da Diocese de Marabá, que também visitou algumas alas da unidade abençoando os enfermos e profissionais de saúde, em memória ao Dia Nacional do Enfermo, celebrado na próxima quinta-feira (14/1). “Os equipamentos do Papa estão à vossa disposição. Façam boa utilização em favor dos doentes da Covid-19, salvando vidas, com a graça do Senhor”, ressaltou o bispo.

A ação integra a missão humanitária do Vaticano dedicada à entrega de equipamentos aos hospitais religiosos de diferentes países, visando auxiliar no tratamento e na cura de pacientes contaminados pelo coronavírus. Atualmente, o Brasil é o terceiro país no mundo em número de casos da doença, com mais de oito milhões de infectados.

O HRSP presta atendimento 100% gratuito e é referência no tratamento de casos graves da Covid-19 para 22 municípios da região. A unidade conta com 115 leitos, dos quais 25 são exclusivos para atendimento aos casos da doença, que estão divididos em 20 leitos de UTI Adulto, 1 leito de UTI Pediátrica e 4 leitos de Enfermaria.

Mantido pelo Estado do Pará, o HRSP é gerenciado pela Pró-Saúde, instituição filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil.

“Esses equipamentos entrarão em funcionamento ainda nesta semana, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto do Regional. A unidade desempenha um papel estratégico no combate à pandemia no interior do Estado, atendendo pacientes graves da Covid-19 de diversos municípios da região sudeste do Pará”, ressalta Valdemir Girato, diretor Hospitalar.

Fonte:Ascom/HRSP com fotos

