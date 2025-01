Paolla Oliveira surge de topless em ensaio da Grande Rio

Paolla Oliveira | Reprodução/Instagram

A atriz Paolla Oliveira deixou a web ‘babando’ após publicar uma foto onde surge de topless durante ensaio da Grande Rio. Veja!

Amusa da Grande Rio, Paolla Oliveira costuma compartilhar nas redes sociais os ensaios para o desfile no Carnaval do Rio de Janeiro. A escola, que este ano vai homenagear o Estado do Pará, traz a atriz como Rainha de Bateria.

A artista que sempre está nos holofotes da web por sua beleza e competência, chamou mais uma vez a atenção dos internautas e ao exibir sua fantasia deslumbrante e até posou fazendo topless enquanto se arrumava nos bastidores.

A foto postada no carrossel do Instagram na última terça-feira (14), deixou os seguidores babando e rendeu uma série de comentários elogiando a musa. Na legenda, Paolla explicou o significado especial de sua fantasia: “Chama Jarina! Hoje é dia de homenagear nossa cabocla na Grande Rio. Conhecida por sua sabedoria e profunda conexão com a natureza. Seus olhos brilhavam como as águas cristalinas do rio, e sua voz ecoava como o canto suave dos pássaros ao amanhecer.”

Ela ainda completou, destacando a simbologia do maracá: “Diziam que seu maracá possuía poderes milagrosos, capazes de curar enfermidades, afastar espíritos ruins e trazer paz para aqueles que o escutassem com o coração aberto. Com o coração aberto e transbordando para mais um ensaio com a minha bateria.”[

Entre os milhares de comentários, o de Thaís Araújo, que escreveu: “Ah, que linda!”. Francisca Pereira, esposa do ator Ricardo Pereira, disse: “Uauuuuuu que linda!”. Uma seguidora brincou: Todo ano essa humilhação com a gente! Mas é muito maravilhosa!.

VEJA A PUBLICAÇÃO

Fonte: iG Gente e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/01/2025/16:58:21

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...