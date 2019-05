SEM PHOTOSHOP – Ex-atriz de Malhação posta foto só de calcinha e fala sobre aceitação do corpo

(Foto: Reprodução) – A atriz Guilhermina Libânio, que vive Cibele na novela global “Órfãos da Terra”, postou fotos só de calcinha, nas redes sociais, e fez um manifesto sobre amor próprio. Ela ainda escreveu, no próprio corpo, frases como “Não tem Photoshop”, “Arte salva” e “Corpo livre”.

Em uma das legendas da foto, Guilhermina criticou a “vigilância” dos haters sobre os corpos dos outros. “Parem de controlar o corpo alheio”, escreveu a global.

A atriz vive Cibele, uma jovem empoderada, feminista e ativista, na novela Órfãos da Terra. A personagem vive em conflito com a fútil e interesseira Camila (Anaju Dorigon).

Em entrevista recente à revista Marie Clarie, Guilhermina deixou bem claro que é muito bem resolvida com o próprio corpo. “Eu me acho gostosa, mesmo. Se eu não achasse isso, não conseguiria sair de biquíni e meia arrastão no Carnaval. A gente alimenta isso em si mesma porque é muito bom”, explicou.

Ela revelou também que adora o corpo principalmente usando peças íntimas. “Às vezes uso uma calcinha e sutiã bonitos só para saber que estou usando essas peças. Me olho no espelho e me sinto gata pra caramba. Já mandei nudes e quem não fez? Só não mando com cabeça porque sou não boba, nem nada”, brincou.

(Com informações do portal Metrópoles)

