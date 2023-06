Preta Gil comemora última radioterapia: ‘A cura virá’

Preta Gil encerrou, nesta terça-feira (6), uma parte importante do tratamento contra o adenocarcinoma, câncer que acomete o trato digestivo, incluindo o intestino grosso diagnosticado em janeiro deste ano. Em março a cantora começou as sessões de quimioterapia e radioterapia para destruir o tumor e impedir que a doença se alastrasse. O próximo passo, será a cirurgia que visa remover completamente o tumor. Agora, a artista de 48 anos fará “dois meses de pausa” para depois ser submetida à chamada “cirurgia curativa”. Ainda no hospital, a cantora mostrou uma surpresa especial que recebeu de amigos. Super feliz, Preta gravou o vídeo ao lado da equipe médica. “Última radioterapia!!! Venci mais uma batalha!!!. Quero agradecer por todo amor e energia positiva! Vocês me emocionam! A todos os profissionais da saúde no final do vídeo e os outros que não apareceram também, eu amo vocês! Obrigada por tanto amparo, acolhimento e carinho!”, escreveu a artista na rede social. CONFIRA O POST:

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/06/2023/15:25:42

