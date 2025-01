Mais de 220 pessoas estão desalojadas após temporal inundar município de MT

Imagens aéreas mostram a situação da cidade — Foto: Reprodução

Município está sob decreto de emergência e calamidade. Ao todo, são 900 pessoas afetadas.

Cerca de 224 pessoas estão desalojadas e sete família estão desabrigadas em Rio Branco, a 367 km de Cuiabá, após o temporal que atingiu e inundou o município, nesta semana. O município está sob decreto de emergência e calamidade. Máquinas trabalham para retirar os destroços do que restou (assista acima).

Segundo a Defesa Civil, o temporal afetou 155 famílias em Rio Branco e outras 15 em Salto do Céu, município vizinho. Ao todo, são 900 pessoas afetadas.

Para auxiliar as famílias, caminhões carregados com colchões, caixas d’água, itens básicos e roupas saíram de Cuiabá para atender a região nesta quarta-feira (15). Os mantimentos serão entregues na quadra de uma igreja, que está funcionando como abrigo temporário.

Até esta quarta-feira (15), não há registro de chuva e, por isso, o rio voltou ao nível normal. No entanto, o rastro deixado pela enchente está por toda a cidade.

Situação de calamidade

O decreto de calamidade em Rio Branco, publicado na terça (14), vale por 180 dias e autoriza ações emergenciais para atender a população.

A mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento nas ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução, além da realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade são algumas das ações que o documento autoriza.

Temporal

Salto do Céu e Rio Branco são cidades próximas, separadas por uma distância de cerca de 10 km. Ao g1, a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros de Cáceres, a 220 km de Cuiabá informaram que equipes estão em deslocamento para ajudar nas buscas e socorro de moradores.

Na sexta-feira (10), a Prefeitura de Rio Branco publicou uma nota em que informava o reforço de ações do Plano de Contingência para enfrentar possíveis enchentes provocadas pelas chuvas e pela oscilação do nível do Rio Acre e dos igarapés.

