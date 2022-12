Mulher morta em hotel de Altamira: marido é o principal suspeito e segue foragido

Anderson e Marcileide se casaram em 2018 e mostravam um relacionamento feliz nas redes sociais (Foto:Reprodução / Redes sociais)

Marcileide Bezerra de Souza Olímpio se hospedou no hotel junto com Anderson Olímpio. Ele não foi mais visto desde que ela foi encontrada morta

Anderson Olímpio, marido de Marcileide Bezerra de Souza Olímpio, 36 anos, é o principal suspeito de envolvimento na morte da mulher. Marcileide foi encontrada morta na tarde de segunda-feira (5) em um quarto de hotel localizado na travessa Dez de Novembro, centro de Altamira, região sudoeste do Pará. Pessoas próximas à vítima acreditam que ele possa ter relação na morte da esposa. Anderson segue foragido e sendo procurado pela polícia.

As autoridades ainda não se pronunciaram sobre o que pode ter sido a causa da morte. A vítima se hospedou com Anderson no hotel.

O marido de Marcileide supostamente teria entrado em contato com mãe dela, às 14h de segunda-feira (5), comunicado a morte da companheira. Depois disso, Anderson não foi mais visto.

No local onde a mulher foi encontrada morta, a Polícia Militar (PM) achou a vítima jogada no chão do quarto e materiais que seriam usados para o consumo de drogas.

Declaração e histórico do casal

O casal se casou em 2018 numa igreja. No Facebook, Marcileide mostrava a felicidade do casal nas fotos. No dia 9 de novembro de 2019, a mulher fez uma publicação como forma de declaração ao companheiro. “Namorados para sempre. Eu te amo”, diz o texto na imagem.

No entanto, testemunhas relataram ao Confirma Notícia que Anderson e Marcileide teria se separado num determinado momento do relacionamento e que Anderson tinha histórico de violência doméstica. A polícia não confirmou a informação.

Tristeza com a notícia da morte da vítima

Amigos e familiares repercutiram a morte de Marcileide nas redes sociais. Na noite de segunda-feira (5) às 19h18. Uma mulher lamentou a perda. “Descanse em paz, minha amiga”, publicou a internauta, que terá o nome preservado pela reportagem.

No mesmo post, outra mulher, que também não terá o nome revelado, alega que tinha conversado com a vítima em outubro deste ano e que Marcileide demonstrava estar feliz ao lado de Anderson. “Sem acreditar. Não tem um mês que falei com ela. Estava casada e feliz frequentando a igreja”, disse.

A redação integrada de O Liberal solicitou a Polícia Civil (PC) detalhes sobre a situação de Anderson referente ao caso e aguarda retorno.

Ajude a polícia

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar. (As informações são do Confirma Notícia).

Jornal Folha do Progresso em 06/12/2022

