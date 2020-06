Pará chega a 54.271 casos e 3.678 óbitos por Covid-19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com o boletim, os sete óbitos confirmados nas últimas 24 horas foram em Belém, Igarapé-Miri, Ipixuna do Pará, Muaná, Prainha e Primavera.

A Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) confirmou, neste domingo (7), mais 411 novos casos e 13 óbitos de Covid-19. De acordo com os boletim, 7 dos óbitos ocorreram nas últimas 24 horas e todos os novos casos são de subnotificações das prefeituras. Confira detalhes no portal de monitoramento da Sespa . Agora são 54.271 casos e 3.678 óbitos no Pará.

