Seca no rio Tapajós, em Itaituba, é destaque na reportagem do jornal Bom Dia Pará de hoje

Foto: Reprodução | A matéria exibida na manhã desta quarta-feira (25), mostrou que o município enfrenta uma seca histórica, dificultando o transporte fluvial no rio Tapajós.

A cidade de Itaituba, no sudoeste do Pará, está enfrentando uma das piores secas já registradas, impactando severamente o transporte fluvial no rio Tapajós. O nível das águas diminuiu tanto que grandes faixas de areia se formaram ao longo do rio, dificultando o trânsito das embarcações que conectam comunidades ribeirinhas e o centro urbano. Trabalhadores que trabalham no transporte de cargas e passageiros na região, relatam que o tempo de viagem aumentou consideravelmente nas últimas semanas devido à baixa no rio.

A situação é ainda mais preocupante para empresários, que dependem da travessia de balsas entre o distrito de Miritituba e a cidade para manter seus negócios. Com a ausência de uma ponte, as balsas são essenciais para o transporte de mercadorias e pessoas, mas as dificuldades de navegação estão se agravando. A prefeitura realizou dragagem no percurso das balsas no ano passado, mas novos trechos estão exigindo mais intervenções para evitar o isolamento da cidade e manter o acesso às rodovias Santarém-Cuiabá e Transamazônica.

Além dos problemas logísticos, a segurança dos banhistas que frequentam as novas faixas de areia formadas ao longo do Tapajós se tornou uma preocupação crescente. O Corpo de Bombeiros intensificou o monitoramento das áreas de lazer, como a Praia do Meio, que tem se expandido a cada semana. Eles orientam a população a buscar locais demarcados, onde há a presença de guarda-vidas, para evitar acidentes.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/2024/10:28:50

