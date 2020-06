Atendimento presencial para emitir a meia passagem intermunicipal será retomado nesta segunda no PA

Cadastramento de estudantes para 1ª via do Interpass volta a ser presencial — Foto: Agência Pará

Cadastramento da 1ª via da carteira Interpass Estudantil, para estudantes de Belém e municípios do interior será realizado mediante agendamento prévio por telefone.

Será retomado nesta segunda-feira (8) o atendimento presencial para o cadastramento da 1ª via da carteira Interpass Estudantil, para estudantes de Belém e municípios do interior do Pará. O atendimento será realizado das 9h às 15h, somente para os estudantes que realizaram o agendamento telefônico.

Segundo a Comissão Gestora Tripartite da Meia Passagem Intermunicipal (Cogmep) e a Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Pará (Arcon-PA), a retomada ao atendimento presencial obedecerá ao protocolo de segurança da Organização Mundial de Saúde (OMS), com utilização de máscaras e a distância entre as pessoas.

Meia passagem

Para fazer o cadastro do Interpass é necessário que o estudante esteja matriculado e frequentando regularmente as aulas, em estabelecimento de ensino da rede pública ou privada. Ele precisa comprovar também que mora em um município diferente daquele onde estuda, apresentando a documentação exigida para análise.

O cadastramento para os estudantes de 1ª via iniciou no mês de março e foi prorrogado por tempo indeterminado por conta da pandemia do coronavírus.

O agendamento é feito pelo número (91) 3246-7820. Após confirmação, o estudante receberá o atendimento presencial na sala da Cogmep, que fica no Terminal Rodoviário de Belém.

