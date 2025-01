PARÁ: Comerciantes começam a rejeitar pagamento via PIX, após Receita Federal intensificar fiscalização

(Foto: Reprodução) – Comerciantes autônomos do Pará já começaram a rejeitar os pagamentos via Pix em algumas lojas e serviços do estado. O medo ocorre após a notícia de que a Receita Federal vai passar a receber dados sobre transações do Pix dos brasileiros.

O receio surgiu após a informação de que as instituições financeiras deverão comunicar à Receita Federal se a soma mensal de transações via Pix ultrapassar o limite de R$ 5 mil para pessoa física e de R$ 15 mil para pessoa jurídica. Caso o valor passe do limite, a Receita Federal vai investigar as transações nas contas físicas e jurídicas, para posteriormente notificar o comerciante para que declare o imposto de renda e se for necessário pague o imposto devido.

Desde sua criação em 2020, o Pix revolucionou os pagamentos no Brasil, tornando-se indispensável para pequenos e grandes negócios, além de consumidores. Sua praticidade e rapidez reduziram a necessidade de dinheiro em espécie e de cartões de débito.

Pequenos comerciantes e ambulantes, que utilizam o Pix como principal forma de recebimento, destacam que a mudança pode comprometer a movimentação financeira e dificultar a manutenção de seus negócios. “O Pix era nossa alternativa mais eficiente.

Com essas restrições, fica mais difícil atender os clientes e manter as vendas em alta”, comentou um comerciante de Santarém, no Oeste do Pará.

Fonte: tapajosnoticias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/01/2025/17:23:19

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...