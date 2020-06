Itaituba: Preso matador de ‘Neguinho do Maria Madalena’

(Foto:Reprodução) – Jonas Barbosa Ferreira, de 22 anos de idade, foi preso pela equipe da Polícia Civil ao fim da tarde de sexta-feira (26) sob acusação de homicídio. Ele foi apontado como suspeito de ter executado o adolescente Josiel Sousa dos Santos, de 17 anos, conhecido por ‘Neguinho do Maria Madalena’.

O acusado confessou o crime e relatou à polícia os fatos anteriores, até o momento da execução. Segundo o acusado, cerca de uma semana antes, Josiel havia furtado dele um aparelho celular. Esse teria sido o motivo do crime, que foi praticado com requinte de crueldade. Antes de matar, Jonas ainda consumiu bebida alcoólica no bairro Maria Madalena, junto com aquele que seria morto por ele logo depois.

O corpo de Josiel foi encontrado na manhã de sexta-feira, no mesmo local onde o crime foi cometido, com várias perfurações de faca pelo corpo e uma das orelhas decepada. O acusado contou detalhes do crime, inclusive assumindo que atraiu a vítima a pretexto de irem continuar bebendo na casa de um amigo, no residencial Wirland Freire.

(Foto:Reprodução/Faca utilizada para cometer o crime)

Na Seccional de Polícia, Jonas confessou o crime. Ele foi preso depois de uma rápida investigação da Polícia Civil, que localizou o acusado poucas horas depois do crime. Segundo o delegado Ricardo Vieira, que preside o inquérito, a motivação alegada por Jonas Barbosa ainda será avaliada, uma vez que não aparenta ser o suficiente para justificar tamanha violência.

Antes de ser encaminhado para a cela temporária da Secional, onde permanece à disposição da Justiça, o acusado de homicídio ainda disse que decepou a orelha da sua vítima porque mostrar para alguém, mas não disse quem nem o por quê dessa atitude.

